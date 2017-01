Her er de norske VM-heltenes plan foran superfinalen

PARIS (VG) Mat, trening, mat og møte. De norske håndballgutta mobiliserer det siste de har av krefter for å forsøke å ta knekken på Frankrike i VM-finalen.

– Vi vet hvilke spillere som står der, vi har møtt dem mange ganger før. Frankrike har et nær komplett lag. Vi skal vise respekt for motstanderen, men vi skal ikke stå med lua i hånda, sier landslagssjef Christian Berge til VG.

Det er bare noen timer igjen til avkast i VM-finalen mellom Norge og Frankrike i Accor Hotels Arena. Håndballgutta har feid gjennom åtte kamper så langt i mesterskapet, og kun tapt én: Oppgjøret mot Frankrike i gruppespillet.

Men den kampen har de lært av. Feilene som ble gjort da, er ryddet vekk. En ny plan er lagt, en plan som kan vise seg å ende med et sensasjonelt VM-gull i kveld.

– Vi synes dette er morsomt. Kjempemorsomt, sier Berge.

Kort restitusjonstid



Mens Frankrike spilte sin semifinale på torsdag, møtte Norge Kroatia sent fredag kveld. En forrykende kamp, pluss ekstraomganger, og spillerne innrømte i går at det hadde blitt så som så med søvn etter triumfen.

PLANEN: Slik er håndballguttas timer før kampstart. Foto: Privat

– Jeg kan ikke si at jeg føler meg 100 prosent «fit», jeg begynner å bli sliten nå. Det er tungt, uttalte Sander Sagosen etter Kroatia-seieren.

Norge fikk altså én dag mindre å restituere på enn franskmennene, og Espen Lie Hansen mente spillergruppen måtte ned i «pottit-kjeller'n» for å hente fram de siste kreftene.

VG har fått tilgang på håndballguttas dagsplan på den store finaledagen. Klokken halv ni i dag satte de seg ved frokostbordet, hvor de som vanlig inntok havregrøt. I tillegg ble det holdt et lite spillermøte.

– Vi gikk gjennom de individuelle ferdighetene til motstanderen før vi dro bort i hallen, forteller Berge.

De norske VM-krigerne reiste deretter til kamparenaen, hvor de gjennomførte en økt.

– En veldig lett økt, hvor vi flyttet litt rundt på brikker. Spillerne vet nøyaktig hva som kommer, sier landslagssjefen.

Deretter dro de tilbake til spillerhotellet, hvor det ventet lunsj - og deretter nok et møte. Først mellom trenerne, så med spillerne.

Vil løpe av seg nervene



Klokken 15.45 reiser håndballguttene til Accor Hotels Arena, hvor den store matchen skal gå klokken 17.30 ikveld. Og, som det står i dagplanen: Spillerne er bedt om å ta med seg penklær i bagen. Etter kampslutt skal de feire vel overstått VM - uansett om de blir stående med gull eller sølv om halsen i kveld.

Accor Hotels Arena tar 15.800 mennesker. Christian Berge er klar over at finalen kan bli preget av nerver.

– Men målet er at vi løper dem av oss i starten. Inngangen til denne kampen for oss, er at vi skal nyte det. Vi skal spille kampen, ikke anledningen. Vi skal være oss selv, vi skal vise oss fram, vise hvilken kultur vi står for og hva som er identiteten vår, sier landslagssjefen.

PS! Kampstart mellom Frankrike og Norge er klokken 17.30. Du kan se finalen direkte på TV 2.