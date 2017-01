Alle forventet Danmark. Men det ble Ungarn. Norges sjanser for å nå semifinalen i håndball-VM har økt betraktelig.

Ungarn har et svakere tempo, et klart dårligere høyeste nivå enn danskene og har slettes ingen verdensstjerner som Mikkel Hansen og Niklas Landin. Norge gikk søndag ettermiddag fra å være underdogs 40/60 (mot Danmark) til å bli 60/40-favoritter i tirsdagens kvartfinale.

VG Direkte: Følg kvartfinalen Norge-Ungarn fra kl. 17.00

Hittil har håndballgutta prestert alle sine beste kamper uten favorittstempel. Nå er det på tide å ta et skritt opp, takle store forventninger, og levere den seieren som er naturlig ut fra det som har skjedd i VM så langt.

Men vær klar over at Norge det siste året har misset noe stort fire ganger.

VM-bomben: Slo ut Danmark – møter Norge

Det skjedde både i semifinalen mot Tyskland og i bronsekampen mot Kroatia i sist EM. Også i den avgjørende OL-kvaliken mot Kroatia feilet dette landslaget stygt. Heller ikke i VM-playoff mot Slovenia ble det den seieren det var lov å forvente.

Men det er grunn til å tro at barrieren brytes, og at den leie trenden snur, i Albertville – et historisk godt sted for Norge. Det var jo her norsk vinteridrett gjorde sitt store comeback som verdensnasjon for 25 år siden.

Ungarn etter sjokkseieren: – Nå er ingen ting umulig

Makedonia ble bare viftet vekk i åttedelsfinalen, motoren Sander Sagosen har vokst noen kubikk i både spill og skudd, de helt essensielle keeperprestasjonene er mer stabile og det fysiske trykket i hele mannskapet har vokst. Ikke minst fordi Christian Berge har økt bredden i mannskapet og bedret forsvarsspillet.

ANALYSE: VG-sportens håndballreporter Jostein Overvik. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Ungarn skal ikke være i stand til å stå imot det norske tempoet. De får dessuten et døgn mindre hvile. Noe som betyr litt på VMs 14. spilledag.

Selvsagt er det ingen grunn til å undervurdere Ungarn. Veldig mange av ungarerne spiller i bedre klubber enn de norske. De har syv spillere over 30 år – med kaptein Laszlo Nagy som den største veteranstjernen – og har særlig i klubbhåndballens Champions League skaffet seg tonnevis med erfaring.

Skyter i 110 km/t: – En vanvittig skuddarm på den gutten

Og husk at dette er et landslag Norge ikke har vunnet en tellende kamp mot siden VM-kvaliken i 2004. Flere av nøkkelspillerne var med på både å slå Norge under VM i 2007 og 2011, de slo dessuten håndballgutta i VM-playoff i 2012, og ødela i tillegg Norges mulige EM-avansement i 2014.

Før Berges tid som landslagssjef har nedturene mot Ungarn kommet jevnt og trutt. De har svidd alle sammen.

Det blir ingen enkel reise nå heller, men det er grunn til å tro at den nye utgaven av håndballgutta hadde fått det verre mot Danmark. Danskene var nær ved å ryke for Norge i uavgjortkampen under OL-kvaliken i Herning sist vår.

En kvartfinale mot «fjeldabene» fra nord ville skapt en helt annen alarmtilstand i det danske laget enn jeg tror åttedelsfinalen mot Ungarn gjorde. Danmark underpresterte. Med Ungarn var det motsatt.

Les også: Ti av 16 har byttet klubb – Sultne på å bli best

Neppe tilfeldig at keeper Roland Mikler løftet seg til å bli banens gigant. Han fikk mange skudd godt styrt av forsvaret. Danmark hadde store problemer med å skape nok åpne sjanser mot ham. Strekspillerne kom ikke til et eneste skudd og kantavslutninger var mangelvare helt til Lasse Svans scoringsshow etter pause.

Bjarte Myrhol (strek), Magnus Jøndal (venstrekant) og Kristian Bjørnsen (høyrekant) vil ganske sikkert gi Ungarn en helt annen utfordring. De norske strek- og kantspillerne skjøt hele 24 skudd mot Makedonia. 19 av dem gikk i mål.

Nå handler det om å håndtere både sine egne og andres forventninger for dette laget. Det kan gi en historisk semifinale i Paris. Håndballgutta er faktisk på skuddhold av en VM-medalje.