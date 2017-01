Hansen: – Må ned i «pottit-kjelleren» og hente krefter nå

PARIS (VG) De norske håndballgutta har hatt et langt VM, og innrømmer at de begynner å bli slitne. Derfor håpet de på en rolig dag i dag, for å greie å mobilisere de siste kreftene til finalen mot Frankrike.

– Jeg kan ikke si at jeg føler meg 100 prosent «fit», jeg begynner å bli sliten nå. Det er tungt, sier Sander Sagosen til VG.

Håndballgutta sto for en bragd sent fredag kveld, da de slo Kroatia i en vanvittig thriller av en en kamp i Accor Hotels Arena i Paris. En ellevill strafferedning av Torbjørn Bergerud da tiden var ute sikret ekstraomganger, og i løpet av de siste minuttene av kampen sørget Norge for å senke Kroatia.

Mens kroatene må spille bronsefinale i dag, skal Norge forberede seg på finale mot Frankrike i morgen. 60 minutter til med VM-håndball, så er mesterskapet over.

– Av en eller annen grunn så får man sinnssykt mye energi av en slik seier. Vi må ned i «pottit-kjelleren» for å hente krefter nå, sier Espen Lie Hansen til VG.

Gira på fri



Hansen var hes i stemmen da han kom ruslende gjennom pressesonen etter kampslutt i går kveld, med et isbad som neste post på progranmmet. Den siste ekstraomgangen tilbragte han på benken, han skrek og brølte - danset sammen med lagkameratene da sluttsignalet gikk og seieren var sikret.

– Det må ha vært et h*** for folk å sitte å se på, smiler Hansen.

Norge har vært gjennom fem gruppespillkamper, åttedelsfinale, kvartfinale og til slutt altså en rysare av en VM-semi. Det er ikke rart om det begynner å tære på kreftene til spillerne.

– Nå handler det om å samle krefter. Jeg håper vi ikke skal gjøre noe som helst i morgen, bare ligge på sofaen. Det er på tide med en fridag. Men det blir vel trening, kjenner jeg Christian Berge rett, sier Eivind Tangen med et smil.

Jepp, Tangen - du har helt rett. Da Berge kom bort til VG noen minutter senere, var svaret hans som følger:

– Fri, nei! Vi må ha taktisk trening. Men vi får se. Vi må gå gjennom systemene til Frankrike i alle fall, så får vi se hvor mye aktivitet og intensitet det blir, sier treneren.

Hansen ler når han hører Tangens ønske om en fridag.

– Det er ingen overraskelse at han har lyst på det! Jeg tar gjerne en rolig styrkeøkt, jeg. Jeg har jo nesten ADHD, så jeg må bevege meg litt!

Håpet på sen frokost



Også gårsdagens store helt, keeper Torbjørn Bergerud, har lyst på en litt roligere dag.

– Tangen vil ha litt fri. Gjelder det deg også?

– Ja! Hehe. Vi kan godt ta en liten økt, men ikke noe hardkjør. Jeg må bevege meg litt, så ikke kroppen stivner, smiler han.

Kantspillerkongen Kristian Bjørnsen hadde også et soleklart ønske til landslagsledelsen:

– Det blir ikke så lett å få sove etter denne kampen, så jeg håper vi kan få litt senere frokost enn halv ni, som vi pleier å ha, smiler han.

Gårsdagens seier ble en utblåsning av dimensjoner. Norge har greid å nå en finale, noe knapt noen hadde sett for seg skulle være mulig. Eivind Tangen sier det merkes både på kroppen og i hodet.

– Man går og er spent, og venter på kamp hele dagen. Så går det bra, man vinner, og da går luften helt ut. Det er en spesiell opplevelse, beskriver han.

Kaptein Bjarte Myrhol hadde bare ett ønske før han gikk i garderoben i går kveld:

– Jeg har bestemt meg for at kvelden og natten skal jeg bare bruke til å drømme. Jeg skal drømme om alt vi har fått oppleve her i kveld. Jeg skal ikke ofre Frankrike en tanke før i morgen!