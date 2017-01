Hansen har spilt i fem klubber på seks år: – Jeg er rastløs

NANTES (VG) Siden han forlot Drammen for seks år siden, har Espen Lie Hansen (27) vært innom fem forskjellige klubber i fire forskjellige land.

– Jeg synes det er gøy å prøve litt forskjellig, ulike språk, ulike steder. Noen steder har det jo ikke fungert helt som jeg ville heller, men jeg er rastløs. Det er jeg, sier Hansen til VG.

Drammenseren spilte i moderklubben helt fram til 2011. Da kom muligheten for å ta steget ut i proffverdenen, og Hansen reiste til Danmark for å bli Bjerringbro-Silkeborg-spiller.

Siden den gangen har det gått slag i slag - Frankrike, via Tyskland til Østerrike. Nå er han tilbake i Danmark igjen, i fjor signerte han for FC Midtjylland, og ringen er på et vis sluttet.

– Jeg trives veldig godt der. Det skal komme et fristende tilbud på bordet for å lokke meg vekk nå, sier Hansen.

Spilte i Europas ypperste liga



Oppholdet i Bjerringbro-Silkeborg ble på bare ett år. Hansen slet med å få spilletid, og da franske Dunkerque kom på banen og ville hente ham, takket han ja. Frankrike ble hjemlandet hans i to år før han reiste videre.

Denne gangen til Europas tøffeste liga, Bundesliga. En aldri så liten drøm gikk i oppfyllelse da han signerte for Magdeburg, og i starten fikk han både spilletid og scoringer. Mot slutten av sesongen i 2015 ble minuttene på banen færre, og i april det året ble det kjent at Hansen valgte å dra til den mindre ligaen i Østerrike.



Der signerte han med Bregenz, som ble styrt av Norges eks-landslagssjef Robert Hedin. Det ble en sesong der også før Midtjylland greide å lokke ham tilbake til Danmark i fjor.

– Jeg ville egentlig tilbake dit, forrige gang jeg spilte der så fikk jeg jo ikke så mye spilletid. Jeg ville vise at jeg også kan kaste ball, sier han med et smil.

Det har han bevist at han kan. Sammen med landslagskollega Eivind Tangen utgjør Hansen en dødelig skytterduo i Midtjylland.

– Det er bra skyting fra begge backene der, for å si det slik. Andre klubber pleier å si når de møter Midtjylland at de må passe på de to nordmennene, for de skyter, sier Hansen.

Må kunne koble av



Hansen forteller at han liker å ha andre ting enn håndball å fokusere på i hverdagen, og at det er noe av årsaken til det litt omflakkende livet de siste seks årene.

– I Frankrike hadde de bra mat og drikke. I Østerrike hadde jeg mulighet til skikjøring, jeg bodde 50 minutter fra St. Anton og kunne stå litt på ski der. I Danmark spiller jeg mye golf. Jeg liker å finne slike ting å koble av med, sier han.

En annen viktig trivselsfaktor i Danmark er at avstandene er korte. Reisene på bortekamp er sjelden lange.

– Da jeg var i Tyskland reiste vi jo gjerne en dag før kamp, sov på hotell og gikk hele dagen og ventet på å få spille. Deretter kom vi hjem midt på natta. I Danmark sover vi alltid hjemme, det er en kort busstur og vi er hjemme igjen i bra tid på kvelden. Det gjør hverdagen mer behagelig, sier han.

Nå virker Hansen til å ha slått seg til ro i Danmark, og hevder han ikke har noen planer om å reise videre ut.

– Jeg har jo ikke vært i Spania ennå da, gliser han.