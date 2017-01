Hærfører Myrhol traff på alt – sett din egen børs

NANTES (VG) (Norge-Russland 28-24) Bjarte Myrhol traff på alle skudd og var Norges beste forsvarsspiller. Sammen med Torbjørn Bergerud og Kristian Bjørnsen var han Norges beste spiller. Mener VG.

Her kan du sette din egen børs på de norske spillerne mot Russland. Hærfører og kaptein Bjarte Myrhol løftet både seg og laget etter en ikke alt for imponerende åpningskamp mot Polen.

I tillegg til scoringene imponerte Myrhol med en kunstnerisk målgivende til Bjørnsen som fikk TV 2-kommentator Harald Bredeli til å rope «playstation-scoring».

Norge vant sin andre strake VM-kamp og har skaffet seg et meget godt utgangspunkt for å bli blant de to beste nasjonene i gruppespillet. Det betyr mye å sikre minst 2. plass i forhold til å få en gunstig motstander i åttendedelsfinalen.

Søndag møter Norge VM-favoritt, vertsnasjon og regjerende mester Frankrike.