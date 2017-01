Håndballgutta har aldri vært friskere – Myrhol var sengeliggende i fjor

PARIS (VG) Bjarte Myrhol var syk de tre siste kampene da Norge skuffet i fjorårets EM-avslutning. I VM er opplegget endret. Håndballguttas helsesituasjon har aldri vært bedre.

Foran semifinalen mot Kroatia er ingen spillere syke eller skadet ifølge landslagslege, Thomas Torgalsen.

– Jeg hadde en tung periode i hele sluttfasen med de tre siste kampene. Jeg har en helt annen fysisk form i år. Jeg slet allerede før Frankrike-kampen i fjor. Det var en kamp for å komme seg på banen hver gang, avslører Myrhol til VG.

Landslagskapteinen spilte likevel sin beste landskamp da Norge vant sjokkseieren over Frankrike i Krakow – fantastisk forsvarsspill, fire scoringer og 10 poeng på VG-børsen.

– Det sier litt om hva man kan presse kroppen til, sier Myrhol ett år etter.

Men pilen pekte nedover gjennom semifinalen og bronsekampen. I tillegg spilte Sander Sagosen med en vond håndskade. Norges to viktigste spillere slet begge.

– Jeg lå mye sengen under avslutningen i Polen. Det var sikkert en reaksjon på at jeg var sliten og hadde hatt stor belastning. Da er man mer mottagelig for smårusk, mener Bjarte Myrhol.

– Jeg forberedte meg mentalt, fikk mye hvile og koblet ut alt annet som kunne være forstyrrende. Jeg prøvde bare å samle opp så mye krefter som mulig til kampene.

Foran fredagens semifinale mot Kroatia føler Myrhol seg helt annerledes. Men strekspilleren passer på helsen. På turen mellom Albertville og Paris onsdag var han utstyrt med et stort skjerf i halsen og trakk glidelåsen i boblejakken helt opp.

Ifølge landslagslege Thomas Torgalsen sliter ingen norske spillere med sykdom eller skader foran VM-avslutningen. Kristian Bjørnsen og Espen Lie Hansen har hatt småskader i beina, men alt skal være i orden nå.

– Jeg har aldri opplevd et mesterskap med så lite skader og sykdom, sier Torgalsen som har 16 års erfaring i jobben og har fulgt håndballgutta gjennom ni sluttspill.

Han var Norges sjeflege under Rio-OL i sommer og har stått sentralt i endringene som er blitt gjort etter Myrhols sykdom i fjor. Han understreker at det ikke var kapteinens sykdomssmell som førte til forandringene, men en tendens som hadde etablert seg over år.

Kreftene ble for få i slutten av EM.

– Vi har et annet opplegg i år. Vi trener litt mindre håndball og reiser mindre. I fjor dro vi ned til Frankrike på en turnering og hjem igjen, før vi reiste til EM i Polen. Det ble ganske slitsomt.

I VM-oppkjøring var landslaget samlet på Gardermoen rett før og rett etter nyttår. Så dro de til to treningskamper i Sverige og reiste rett videre til gruppespillet i Nantes. Dermed unngikk spillerne også sykdomsfaren i forhold til å besøke ungene sine hjemme i sykdomsfylte januar.

– Alle reisene har også vært greie. Ikke noe stress, ikke noe venting, ikke noen trange bussturer. Togturen hit til Paris var helt fantastisk. Vi hadde god plass i vår egen vogn. Vi har også passet på at reisetidspunktene ikke har vært ugunstige slik at vi har holdt den vanlige døgnrytmen. Det er basalt, men viktig, mener Thomas Torgalsen.

Bjarte Myrhol kan nesten ikke vente med å komme i gang med semifinalen mot Kroatia:

– Det er ingen tvil om vi møter en stormakt, men troen på seier er genuin.

Omtrent akkurat som helsesituasjonen.