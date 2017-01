Guide: Slik følger du håndballherrene i VM

NANTES (VG) I fjor skrev håndballgutta EM-eventyr i Polen. Kan VM i Frankrike bli en ny triumf?

VM-oppsettet for håndballherrene er enkelt og greit: Først fem gruppespillkamper, deretter går mesterskapet rett over i cupspill. Åttedelsfinale, kvartfinale, semifinale og finale.

Norge greide ikke å kvalifiere seg til VM etter de to play off-kampene mot Slovenia i fjor, men fikk likevel billett til mesterskapet via et såkalt «wild card». Christian Berges menn endte opp i pulje A, en beintøff gruppe.



Ikke bare er VMs desidert største favoritter, Frankrike, ett av lagene - Norge skal også møte Polen og Russland, to knallharde motstandere. Deretter følger Brasil, som på en god dag kan slå de fleste nasjoner - og Japan, som Norge kjenner dårlig til.

Norges kamper skal gå som følger:

12. januar, klokken 20.45: Polen - Norge.

14. januar, klokken 17.45: Norge - Russland.

15. januar, klokken 17.45: Frankrike - Norge.

17. januar, klokken 14.00: Norge - Brasil.

19. januar, klokken 20.45: Japan - Norge.

Samtlige kamper sendes på TV 2, og du vil også få mulighet til å følge dem LIVE i VG Sportens direktestudio.

Slik spilles cupspillet



Dersom Norge skal gå videre til cupspillet, må de bli blant de fire beste i puljen. Sjansene for det bør være gode - og greier de det, vil åttedelsfinalen gå mot et lag fra pulje B.

Den gruppen består av Spania, Island, Slovenia, Makedonia, Tunisia og Angola. En eventuell åttedelsfinale vil spilles enten den 21. eller 22. januar.

Skulle Norge avansere ytterligere, venter kvartfinale den 24. januar. Semifinalene går 26. og 27. januar, før bronsefinalen spilles den 28. og finalen går den 29. januar.

Norge får en pangstart på mesterskapet, med de tre tøffeste lagene på rekke og rad. Polen, Russland og Frankrike fordelt på fire dager.

– Vi må komme inn på et høyt nivå, og jeg er glad vi får de sterkeste først. Jeg liker å komme ordentlig i gang. Og vi vet hvor listen ligger mot alle de tre nasjonene der, sier landslagssjef Christian Berge til VG.

Norge blant «røkla»



Landslagskaptein Bjarte Myrhol sier Norge er helt avhengige av å få en formstigning underveis i mesterskapet, og at det må plukkes poeng jevnt for å unngå den verste motstanden i cupspillet.

– Vi kjenner motstanderne våre godt, selv om det er lag som har hatt utskiftninger. Vi er erfarne nok til å se at dette blir knalltøft, men vi kan slå alle. Sånn er håndballen. Det er tre-fire lag som skiller seg ut i toppen, og så er det røkla som kjemper om plassene under der. Vi er en del av det, og det erkjenner vi. Det er en fin posisjon å være i, vi kan slå litt nedenfra, sier han til VG.