Fransk stjerne om mulig Norge-møte i VM-finalen: – Bryr meg ikke

PARIS (VG) Stjernespilleren Nikola Karabatic (32) vet at hjemmepublikummet forventer fransk VM-gull. Om motstanderen i søndagens finale heter Kroatia eller Norge, spiller ingen rolle for ham.

– Jeg bryr meg ikke. Det beste laget får vinne, sier Karabatic til VG når han får spørsmål om Norges semifinalekamp mot Kroatia i kveld.

Mektige Accor Hotels Arena i Paris var fylt til randen da Frankrike spilte sin semi torsdag, mot Slovenia. Anført av Karabatic hadde vertsnasjonen god kontroll gjennom samfulle 60 minutter, i en underholdende håndballkamp.

Frankrike har tatt seg til finalen, slik hjemmepublikummet forventer. Nå gjenstår bare én kamp før de kan triumfere med gull i sin egen storstue - mot enten Norge eller Kroatia. Hvem det blir, avgjøres i kveld.

– Det var en vanskelig kamp vi spilte mot Slovenia i dag, men hver kamp er tøff. Finalen vil bli den vanskeligste av dem alle, sier Karabatic.

Bekrefter til VG: Tysk storklubb snuser på Berge

Heftig press



Da VG møtte ham nede i pressesonen etter semifinaleseieren sent i går kveld, var han sliten - og selvsagt veldig, veldig glad. Han hadde allerede vært gjennom et vell av TV-intervjuer, og begynte antakelig å bli en smule lei da han kom til skrivende presse like før inngangen til garderoben.

– Nå vil jeg bare hvile, og feire litt med laget. Så skal vi fokusere på finalen, og forberede oss godt, sier han.

Sjekk denne: Enorm forskjell på Kroatia og Norge

På søndag venter mesterskapets siste kamp. Om Norge slår Kroatia i kveld, er det et norsk lag som venter på Karabatic og resten av de franske stjernegalleriet på søndag. Og Karabatic vet at det er en formidabel oppgave han og lagkompisene hans står overfor.

– Det presset vi har på oss når vi spiller på hjemmebane, publikum, alle forventer at vi skal vinne. Da er det ikke så lett å spille. Det tøffeste kommer nå, sier han.

Krotias keepergigant om Norge-møtet: – Helt 50-50 hvem som vinner

Siste landskamp for veteranen



Etter at Karabatic hadde delt ut et par klemmer og noen svette håndtrykk, kom en annen fransk, smørblid stjerne ruslende. Thierry Omeyer, målvaktslegende, 40 år gammel, landslagsspiller siden 1999.

Da han ble spurt om han kunne svare på noen spørsmål på engelsk, nølte franskmannen bittelitt, men seiersgleden, og antakelig også lettelsen over en finaleplass, hadde satt keeperen i godt humør.

– Det første hinderet vårt var å komme gjennom denne kampen. Nå venter finalen. Vi vil vinne VM, sier han til VG.

Trener Berge om Myrhol: – Viktig at han leder vei

For Omeyer vil finalen bli ekstremt spesiell. Når sluttsignalet går i VM-hallen på søndag, er hans 18 år lange landslagskarriere over. To OL-gull og fire VM-gull har han fått med seg - det første av de fire tok han nettopp i Paris, da Frankrike slo Sverige og ble verdensmestere i 2001.

Omeyer vil gjerne avslutte med gull, slik det franske hjemmepublikummet forventer at håndballheltene deres skal gjøre.

– Såklart har vi press på oss. Det har vi i hvert mesterskap. Det er forventet at vi minst skal spille semifinale. Men vi har vist tidligere at det er mange på laget vårt som spiller godt under press, smiler han.

Sett denne? Håndballgutta har aldri vært friskere

Uansett tøft



Mot Slovenia var det Omeyers keeperkollega Vincent Gerard som var skuddstopper. Han spilte en meget god kamp, og ble kåret til banens beste. Allerede et par minutter før slutt runget den mektige «Marseillasen» i hallen, og dersom Norge virkelig skulle greie å ta seg til finalen på søndag, er det et voldsomt trøkk som venter.

For Omeyer spiller det ikke så stor rolle om finalemotstanderen heter Kroatia eller Norge.

– Begge lag er vanskelig å møte, og det blir uansett en tøff kamp. Norge har spilt et veldig bra mesterskap til nå.

Dersom det er Norge som blir Frankrikes finalemotstander, får Omeyer et møte med sin kommende lagkamerat i PSG, Sander Sagosen. Men foreløpig sørger keeperen kun for å nyte finaleplassen, uten å tenke så mye på hvem som kommer til å stå på motsatt halvdel av parketten.

– Jeg kan jo ikke velge hvilket lag jeg vil ha, så vi får bare se hvem det blir, smiler han.