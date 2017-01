Frankrike hyller håndballgutta: – Norge er mirakuløst

PARIS (VG) Reaksjonene på håndballguttas finaleplass er omtrent like ekstatiske i Frankrike som Norge. Sportsavisen L'Equipe mener – som VG – at det har skjedd et mirakel i VM.

– Norge er mirakuløst, skriver L'Equipe etter semifinaledramaet mot Kroatia.

– Det var virkelig en ekstraordinær prestasjon, og det virket ikke som det gikk opp for de norske spillerne i øyeblikkene etter kampslutt., skrev avisens reporter i Bercy og roser også den norske supermålvakten som reddet straffe i siste sekund av ordinær tid.

– Torbjørn Bergerud gjorde 16 redninger og ble selvfølgelig kåret til banens beste spiller.

L'EQUIPE: Denne omtalen får Norge i dagens L'Equipe. Den franske sportsavisen har fem sider på håndball-VM i lørdagsutgaven. Foto: Jostein Overvik

I papirutgaven lørdag fortsetter L’Équipe:

– Det er et eventyr. Etter å ha blitt slått ut av kvalifiseringen mot Slovenia i juni, så fikk Norge likevel invitert til å være med, og åtte kamper senere har Norge kvalifisert seg til sin første internasjonale finale, skriver avisen og har lagt merke til at den norske landslagskapteinen på kvinnesiden var på plass.

– Det er vanligvis kvinnene som er vinnere i landet med alle fjordene. I går fulgte en av dem, Stine Oftedal, herrenes bragd fra like bak benken deres. Så poserte hun sammen med lillesøster Hanna og Hannas kjæreste Sander Sagosen. Denne vinteren kommer finalene i par for Norge, skriver de og mener Sagosen fjorden en «middels kamp» i semifinalen.

Men L'Equipe har ingen tro på at det norske mirakelet skal fortsette i finalen søndag kveld.

– Frankrike kan sove godt om natten. Norge, som franskmennene hadde kontroll over i gruppespillet (31-28), brukte veldig mange krefter og var ikke spesielt treffsikre (55 prosent). De har mye å takke Torbjørn Bergerud for, skriver de og fortsetter:

– Selv om man alltid skal vokte seg for den andre kampen mot et lag i et stort mesterskap når man har vunnet den første, så har ”Les Experts” alt i sine egne hender for å ta en ny seier mot Norge, som var bedre til å bruke sitt raske spill mot Kroatia, men som kommer til å være slitne i morgen.

Spillerne er ikke like trygge på VM-gull. Valentin Porte spilte en stor semifinale mot Slovenia torsdag han sier til Le Figaro i dag.

– Min erfaring viser at når vi slår et lag i gruppespillet, så taper vi når vi møter dem igjen senere i mesterskapet. Det skjedde med oss i OL mot Danmark. Samtidig tror jeg ikke at vi kommer til å gjenta de samme feilene som vi gjorde i Rio, og etter min mening så vil det hverken være en fordel eller en ulempe å møte Norge igjen. De kommer til å være revansjelystne. Men det hadde Kroatia vært også, ettersom vi vant VM hos dem i 2009.

Også Nadim Remili spilte en stor semifinale. Han sier til BEIN SPORTS:

– Vi vet at det er et lag som spiller veldig bra. De har vokst i styrke siden vi slo dem i gruppespillet. I åttedelsfinalen la de et enormt press på motstanderen sin. Det blir komplisert. Det blir en ekte krig i 60 minutter.

Frankrikeskes nye storskytter blir fulgt opp av vesntrehåndskollega Valentin Porte:

– Erfaringen tilsier at når vi møter et lag i gruppespillet og så en gang til senere i mesterskapet, så er det ikke en fordel, for det motiverer dem. Og etter at vi slo dem, så har nordmennene vært veldig imponerende, så vi må passe oss. De kommer til å si at presset er på oss, men vi er vant til disse anledningene, vi er hos oss, og vi kommer til å takle det presset.

RMC Sport (Frankrikes mest populære radiokanal på sport) har snakket med Bertrand Gille, som trener Frankrike sammen med Didier Dinart, og Daniel Constantini, som var landslagstrener fra 1985 og til 2001 og avsluttet med føre Frankrike til VM-gull på hjemmebane for 16 år siden.

– De skriver norsk håndballhistorie ved å den beste plasseringen til et herrelandslag i VM, takket være en ung og hypertalentfull generasjon. De var et av de eneste lagene som slo oss to ganger i Golden League og i forrige EM. Finalen blir virkelig en åpen kamp, jeg ser for meg at den taktiske kampen blir like glupsk som den fysiske kampen, som alle kommer til å snakke om, sier Gille og bli fulgt opp av Constantini.

– Det er et veldig ungt lag og vi føler at de utnytter hver mulighet til å øke selvtilliten. Det er sant at vi bare tapte med tre mål mot dem i gruppespillet, men i løpet av kampen hadde vi en ledelse på 7–8 mål, så vi var aldri bekymret. Nå er det slik at en VM-finale er noe helt annerledes. Kroatene hadde trolig slitt i finalen på grunn av manglende restitusjonstid, men nordmennene er unge og kan kanskje rekke å bli friske igjen til i morgen.