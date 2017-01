Frankrike helt ustoppelige – enkelt til VM-finalen

PARIS (VG) (Frankrike-Slovenia 31-25) De har vunnet fem VM-gull på 20 år. Frankrike hadde ingen problemer med å ta seg til en ny finale. Norge kan få en tøff oppgave om de kommer seg til søndagens VM-avslutning.

– Det var en vanskelig kamp vi spilte i dag, men hver kamp er tøff. Finalen vil bli den vanskeligste av dem alle, sier stjernespilleren Nikola Karabatic til VG.

«Les Expertes» – de kalles bare ekspertene i hjemlandet – har vunnet åtte strake kamper i VM. Inkludert 31-28 over Norge i Nantes. 15.800 tilskuere i den fulstappede Bercy-hallen hyllet laget i en ikke alt for spennende semifinale mot Slovenia.

– Dette var såklart skuffende men vi må glemme tapet fort. Vi får kamp igjen om noen dager, når vi skal spille bronsefinalen, og vi må gjøre alt for å vinne den, sier slovenske Matej Gaber til VG etter kampslutt.

Hele Frankrike venter på et nytt VM-gull uansett om finalemotstanderen heter Norge eller Kroatia. Mesterskapet er avslutningen for legendene Thierry Omeyer (40) og Daniel Narcisse (37). De vant VM-gull på samme sted for 16 år siden. Det blir idrettshistorisk sus over finalen.

Norge kan få muligheten til å ødelegge en av Frankrikes største idrettsdager. VM-gullet i håndball henger høyt etter at sommerens fotball-EM endte med finaletap for Portugal.

Også håndballaget misset i OL-finalen mot Danmark i august.

Frankrike startet showet med en superscoring der venstrekanten Michael Guigou spilte fri strekspilleren Cedric Sorhaindo. Tonen var satt. Hjemmenasjonen ble båret på en bølge av begeirstrinng de første minuttene.

5-2-scoringen til Valentin Porte kom da Slovenia ble utspilt med to spillere mer på banen. Frankrike hadde kontroll på det meste selv om to av de største stjernene, Nikola Karabatic og Daniel Narcisse omtrent ikke lyktes med noe i angrep. De gikk til pause ansvarlige for fire feil og tre bomskudd.

Artikkelen fortsetter under VG-bildet av Karabatics feiring med sine nærmeste etter semifinalen.

FAMILIE-FEST: Nikola Karabatic feiret med sin lille sønn og familien etter at finalen ble sikret. Karabatic var Frankrikes store spiller da VM-gullet ble sikret i finalen mot Qatar for to år siden. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

Det spilte liten rolle. Venstrehendte Porte og venstrekantene Guigou og Kentin Mahe kjørte kampen sammen med Sorhaindo og 20-årige Ludovic Fabgregas inne på streken. Plutselig meldte spenstfenomenet Luc Abalo seg også på med en herlig scoring.

Frankrike ledet 15-12 til pause og hadde egentlig bare et problem: Slovenias sleipe venstrehåndsskytter Jure Dolenec skapte både spill og scoringer. Han satte inn fem før pause.

Keeperhelt Omeyer var bare på banen på to straffekast og etter hvilen fortsatte Vincent Gerrard sin sterke kamp i buret. Han ble kåret til banens beste spiller. I tillegg kom skuddsterke Nedim Remili på banen for første gang i kampen. Han scoret tidlig to knallmål.

Slovenia hang godt med, men de franske ekspertene kontrollerte finaleplassen som de ville. Etter hvert kom også Karabatic og Narcisse på scoringslisten mens Slovenia-trener Veselin Vujovic ganske uforståelig holdt Dolenec lenge på benken.

Men det var Frankrikes store kveld. Etter seks VM-kamper i Nantes og Lille var ekspertene tilbake på sin virkelige hjemmebane. Remili fortsatte og stoppet på seks scoringer før det tok helt av ved kampslutt.

Nå gjenstår bare en finale som kan bli mot Norge. Semifinalen mot Kroatia spilles kl. 20.45 fredag kveld.