Frankrike før VM-møtet med Norge: – Vi vil åpenbart ha hevn

NANTES (VG) Norge sendte suverene Frankrike på hodet ut av EM i fjor. Det har ikke verdens antatt beste håndballag glemt, og i kveld vil de la Norge svi for fjorårets nedtur.

– Vi vil åpenbart ha hevn for det som skjedde i fjor. Jeg håper vi greier å vise mer vilje og ønske om å vinne enn det vi gjorde da, sier den franske vingspilleren Mickael Guigou til L'Equipe.

Det er bare noen timer igjen til Norge skal ut i sin tredje VM-kamp i Nantes. Motstanderen er vertsnasjonen, gullfavoritten og de regjerende mesterne Frankrike. Hall XXL i den franske kystbyen kommer til å være fullstappet, og Norge vil møte et enormt VM-kok.

– Det er sinnssykt artig å spille slike kamper. En full hall mot de antatt beste i verden. Vi har alt å vinne, sa landslagssjef Christian Berge til VG lørdag kveld.

Triumfen



La oss skru tiden litt tilbake, nærmere bestemt til 27. januar i fjor. Norge og Frankrike møttes i mellomspillet i EM, og oppgaven var enkel: Det laget som vant kampen, ville gå til semifinale.

Franskmennene trodde antakelig de hadde avansementet i sin hule hånd. Men et norsk lag i enorm mesterskapsflyt ville det annerledes. Anført av Bjarte Myrhol, Kent Robin Tønnesen og Ole Erevik leverte Norge en praktkamp, og vant til slutt med hele fem mål. Frankrike, de regjerende OL- EM- og VM-mesterne, var slutt ut av en gjeng norske vikinger.

– Det er en helt uvirkelig følelse. Det er en enorm, enorm dag for norsk herrehåndball, og for norsk håndball generelt, sa Myrhol til VG etter triumfen. Kampen ble omtalt som den største norske herrehåndballprestasjonen gjennom tidene, og paralleller ble trukket til Norges seier over Brasil i VM 1998. Norge sto i kok, og kampen vil bli husket i lange, lange tider.

Men den er ikke glemt i Frankrike heller. På forsiden av L'Equipes nettside i dag advarer avisen mot «Norge-spøkelset». Det franske stjernegalleriet har ikke tenkt å gå på noen ny smell mot de norske håndballgutta - særlig ikke nå som kampen går på hjemmebane, i et VM som blir det siste mesterskapet for flere av de aller største profilene.

Dette er kampen Frankrike må vinne, også for å revansjere fjorårets gigantiske EM-nedtur.

– Det kan bli en artig kamp. Vi har slått dem før, og de er nok mer stresset enn vi er, sier Espen Lie Hansen til VG.

– Vi kan spille med skuldrene nede, de er på hjemmebane, de må vinne.

Fransk fordel



Trener Didier Donart er ikke særlig interessert i å snakke om «hevn» når det gjelder kampen mot Norge, men han vet at spillergruppen er svært tent på å slå nordmennene.

– Man må ha i bakhodet at dette laget har slått oss to ganger på de siste tre kampene. Det er et utmerket lag. Det blir ikke nødvendig å jobbe for å motivere våre spillere, de vet hva de har å gjøre, sier Donart til L'Equipe.

Frankrike har en ekstra fordel foran kveldens møte med Norge: De hadde spillefri i går, mens Norge jobbet seg gjennom 60 tøffe minutter mot et sterkt russisk lag. Da Christian Berges menn hadde sikret seieren etter en glimrende kamp, hadde laget kun i overkant av 20 timer å restituere seg på.

– Vi må bare ta med oss selvtilliten fra Russland-kampen, og forberede oss. Vi har noen tunge bein nå, mens de får en hviledag ekstra. Men slik er gamet, sier Sander Sagosen til VG.

– Det er fullt mulig å ta Frankrike, sier Kristian Bjørnsen.

– Men det blir beintøft. Vi gleder oss.

PS! Kampen mellom Norge og Frankrike starter klokken 17.45. Du kan se den direkte på TV 2.