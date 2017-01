Forvandling på bare to måneder

Kommentar Fra tap for Litauen til VM-suksess på bare to måneder. Hvordan er det mulig?

En del av svaret heter i alle fall Børge Lund.

Landslagssjef Christian Berge ble temmelig perfekt fylt ut av treneren Glenn Solberg inntil i sommer. Berge hadde ansvaret for angrep og helheten. Solberg tok seg av forsvarsspillet. Så sluttet han for å kunne jobbe som klubbtrener for nyopprykkede St. Hallvard.

Glenn Solberg ble ikke erstattet før 14. desember.

Da hadde landslaget i november tapt 32–29 for Litauen i EM-kvalik. Et resultat helt under båten for ethvert landslag med ambisjoner i verdenstoppen, selvsagt. Nedturen i Vilnius kom etter at Norge hverken hadde klart å kvalifisere seg til OL eller VM. Mesterskapsåret 2017 ble reddet av et wild card fra den allmektige IHF-presidenten.

Men håndballgutta manglet et hjul på vognen.

Det er imponerende hvor mye dette laget har hevet forsvarsspillet etter 37 baklengs mot Sverige for bare et par uker siden. Norge har i VM hittil i snitt sluppet inn 25 mål. Det er tre mål mindre enn i fjorårets EM-suksess med 4. plass.

ANALYSE: VGs håndballreporter Jostein Overvik. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Her spiller naturligvis flere ting inn. Som et klart bedre keeperspill. Men det er liten tvil om at Børge Lund har kommet inn med smarte løsninger og klare krav til høyere intensitet i det defensive. Han har erfaring fra 216 landskamper og en proffkarriere som ble toppet av Champions League-tittel med Kiel.

Med et klart bedre forsvarsspill har Norge fått uttelling for sin fremste styrke: Tempoet. Bare Frankrike har matchet dem på farten til nå. Og her ligger jo også hele nøkkelen til å slå Makedonia lørdag.

Norge vinner åttedelsfinalen om forsvaret får has på Kiril Lazarov & co. Spillere som Kristian Bjørnsen, Bjarte Myrhol, Magnus Jøndal og Espen Lie Hansen vil da skape et kontringstrykk makedonerne ikke skal være gode nok til å håndtere.

I så fall venter Danmark i kvartfinalen.

Slettes ikke umulig det heller.

For et lag i forvandling.