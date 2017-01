Etter 56 år med VM-sluttspill: Norsk herrehåndballs aller største dag

ALBERTVILLE (VG) (Norge-Ungarn 31-28) De har spilt 80 kamper i 13 VM-sluttspill i løpet av 56 år. Så kom den aller største dagen. Å spille om VM-medaljer er det største håndballgutta noen sinne har gjort.

Hvilken fest det ble!

Fra første kast markerte Sander Sagosen hvordan dette skulle se ut. Han paret høy spilleforståelse med suveren teknikk og en kraft og høyde han har utviklet stort det siste året.

Bjarte Myrhol: – Det største man kan oppleve som spiller

Sagosens spill og bevegelser ga Espen Lie Hansen en fransk motorvei inn til målet. Ungarn er et lag av fylt til randen av spillere med internasjonal erfaring. Men her var de rett og slett i ikke raske nok – i hverken hode eller bein – til å henge med svingene til Trondheim-gutten.

1. omgangen - med 17-10-ledelse – er det beste Norge noen sinne har gjort i et VM.

La oss være så ærlige at norsk herrehåndballs vidunderbarn er mye av forskjellen fra alle norske skuffelser gjennom VM-historien. Endelig har Norge en spiller som er god nok til å styre opp det hele når arenaen eksploderer og nervepresset suser i ørene på samtlige.

Det finnes ikke mange slike spillere i verden. Frankrike har Nikola Karabatic og danskene Mikkel Hansen. Kroatia hadde Ivano Balic da han var på sitt beste. Så mange flere har det ikke vært det siste 10-året.

Men jammen blir Sagosen flott fulgt godt opp i dette. Først og fremst av Bjarte Myrhol. Lagkapteinen er et fenomen. Et levende bevis for hva fantastisk treningsiver, holdninger, vilje og profesjonalitet kan gjøre med en håndballspiller.

Hans store bevegelser i forsvarsspillet treffer så presist og er hovedårsaken til at forsvarsspillet nesten har vært på fransk nivå. Det som skjer rundt Myrhol defensivt er hele nøkkelen til at Norge får betalt for et klart høyere tempo.

Berge om Myrhol: – Viktig at han leder vei

Og dermed også kommer til flere store målsjanser enn nesten alle andre VM-lag. En annen årsak er selvsagt Torbjørn Bergerud. Han traff perfekt mot de ungarske kantskytterne. Den 199 cm høye målvakten får hver eneste millimeter til å gå i riktig retning til rett tidspunkt. Påvirkningen fra tidenes norske keeper, trener Steinar Ege, er åpenbar. Nå har han fått sin arvtager.

Hvor langt dette går?

Det behøver slettes ikke å stoppe i semifinalen. Norge dro store erfaringer av tapet i ekstraomgang-dramaet mot Tyskland i fjor. De mistet en sikker seier og ergrer seg ennå. Jeg tror ikke feilene fra i fjor kommer tilbake når Norge inntar den svære Bercy-hallen i Paris.

Under EM-avslutningen - som ga 4. plass - var håndballgutta også utrolig uheldige med håndskaden til Sagosen og sykdommen til Myrhol. Det skjer heller ikke igjen.

Etter fire nedturer i avgjørende kamper gjennom 2016 er det nok en overraskelse for mange at Norge presterer så strålende i VM.

Verdensmesterskapet er hakket mer prestisjefylt enn europamesterskapet. Derfor er denne semifinaleplassen det største som har skjedd norsk herrehåndball. Og nå kan det bli medalje for aller første gang.

Ambisjonen om VM-metall har ligget der siden jentenes viste vei med gjennombruddet for 30 år siden. Nå kan ambisjonen endelig bli realisert for gutta også. Det vil være et enormt for et landslag som startet VM-sluttspillene med tap 11-15 for Sverige under VM i Tyskland 1. mars 1961.

Siden har det vært både gode kamper og bra perioder. Men 12 VM-sluttspill har alle endt med en eller annen skuffelse til slutt. Verst var det i 2005 og 2009.

Men i nummer 13. har det snudd.