Ekspert om Norges VM-muligheter: – Nesten så man må klype seg i armen!

ALBERTVILLE (VG) Ungarns VM-bombe mot Danmark øker Norges medaljesjanser. Det mener norske håndballeksperter.

– Vi vil møte mye fysikk, og klassespillere i Mate Lekai og Laszlo Nagy, slår landslagstrener Christian Berge fast overfor VG.

Ungarerne etter sjokkseieren: – Vi kan slå Norge også!

«Alle» var sikre på at Norges neste hinder på veien mot en VM-semifinale ville bli Danmark. Regjerende OL-mester, og en nasjon som alltid er med blant de beste lagene i mesterskap. De skulle bare kjøre over Ungarn i åttedelsfinalen først, og så forberede seg på «slaget om Norden» mot Norge.

Men Ungarn var heltente, og Danmark fikk det ikke til å stemme. Da sluttsignalet gikk i Olympiahallen i Albertville søndag, hadde ungarerne detonert en VM-bombe, og sendt danskene hjem fra mesterskapet.

– Jeg er så glad for at vi ikke må reise hjem ennå! Men Norge blir veldig vanskelig. Jeg kjenner til mange av spillerne, og de spiller bra. Men som du så i dag, vi kan spille godt vi også. Vi slo ut OL-mesterne. Nå kan alt skje, sier Ungarn-kaptein Gabor Csaszar til VG.

Les også: VM-bombe! Norge møter Ungarn i kvartfinalen

Må prestere på topp



Dersom Norge slår Ungarn i Albertville på tirsdag, er Christian Berges menn klare for semifinale. Det betyr at de norske håndballgutta skal være med og kjempe om medaljer i VM.

– Det er nesten så man må klype seg i armen. Jeg har vært med i håndballen i en mannsalder, og nesten ikke turt tenke tanken. Så kommer disse gutta, som både tenker det og mener det, de tror på at dette er mulig, sier håndballekspert Øystein Havang til VG.



Skyter i 110 km/t: – En vanvittig skuddarm på den gutten

Han tror Norges sjanser for seier mot Ungarn er 55-45. Ungarn er riktignok et svakere lag på papiret, men Havang advarer mot at det er en tøff motstander, som nå også sannsynligvis har fått et solid løft av å komme seg til kvartfinale.

– Norge må prestere på topp av det de er i stand til, men jeg tror ikke det er noen fare. Den største fienden er nok dem selv. Nå har de forestilt seg Danmark i flere dager, og nå får de ikke den angrepsposisjonen de trodde de ville få mot danskene. Presset de føler blir nok større nå, og det norske folk vil forvente seier. På noen lag, noen spillere, kan de virke hemmende. Men jeg tror ikke det er noen stor fare slik de fremstår, sier Havang.

Analyse: Forvandling på bare to måneder

– Alt er mulig



Kristian Kjelling tror den norske sjansen for å ta seg til VM-semi er enda større: 60-40.

– Jeg tror nok det blir tøft, men Ungarn er et lag som passer Norge bedre enn Danmark. Den tror jeg vi klarer. Men Ungarn har slått ut OL-vinnerne nå, og man må ta med i beregningen at de vil være knalltøffe, advarer han overfor VG.

Havang tror den norske mentaliteten vil ro det i land for Christian Berge og håndballgutta.

– Uansett hvem som står på motsatt halvdel, så står Norge der og har trua på det. Nå har de definitivt store muligheter for å nå en semi. Da er de plutselig med og spiller om medaljer, og da er alt mulig!