Eivind Tangen bedre enn verdens beste – gi VM-heltene dine poeng

Norge klare for sluttspill-dramatikk mot Makedonia: – Blir kjempetøft

NANTES (VG) (Japan - Norge 23-38) Japan ble en enkel oppgave for håndballgutta. Nå venter større utfordringer: Om under to døgn skal Norge ut i åttedelsfinale, mot Makedonia og VMs toppscorer, giganten Kiril Lazarov (36).