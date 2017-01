Derfor tror landslagsveteranene Norge kan gå hele veien

Norge var ikke en gang kvalifisert til VM i Frankrike. Nå tror tidligere landslagsprofiler at dette kan gå hele veien til en finale.

Johnny Jensen har vært i Frankrike og sett tre av Norges VM-kamper. 44-åringen med 11 år i tysk topphåndball, har fremfor alt sett «veldig, veldig bra spill» av Norge.

– Det er imponerende at de holder trykket og gjør gode kamper uansett motstander. Det er veldig mange spillere som står frem - slik det var i forrige mesterskap også, sier Jensen og ramser opp gode backer, bra forsvar og kantspillere som bare har blitt bedre og bedre, på plussiden.

– Kan løpe fra Ungarn



– Det var nok mange av spillerne som fikk litt «bakoversveis» da Ungarn slo Danmark. Nå må de omstille seg og forberede seg på å møte andre spillertyper. Jeg tror de norske spillerne er bedre trent enn ungarerne, og holder de tempoet i kontringene vil de løpe fra Ungarn. Og da kan Norge gå hele veien. De spilte semifinale sist i EM og vet hva det vil si. Det er en fordel. Det blir ikke så «farlig» når man tør å slippe seg løs.

LANDSLAGSVETERANER: Frode Hagen (t.v.) og Johnny Jensen - her fra en Champions League-kamp tilbake i 2007 - har begge troen på Norge i VM. Foto: Bjørn Sigurdsøn , NTB scanpix

Den tidligere landslagskjempen Roger Kjendalen liker det han ser.

– Dette har vært veldig, veldig solid. Jeg ser ingen begrensninger for dette laget her. Det er mange spillere som har imponert i dette mesterskapet og vært gode - spesielt Sander (Sagosen) og Bjarte (Myrhol). Christian (Berge, landslagssjef) har rullert fornuftig på laget og lyktes med det, sier Kjendalen som har latt seg imponere hvordan Norge fremstår som lag.

– Gode holdninger



– De har gode innstillinger og holdninger. I tillegg har de aller viktigste spillerne ferdigheter og egenskaper som gjør at de faktisk er gode til å sette ballen i mål og stoppe motstanderen bakover.

Kjendalen mener Norge har vært flinke til ikke å ikke se for langt frem, ikke tenke så mye på konsekvenser og i stedet gjøre jobben og gjennomføre oppgavene der og da. Og han tror det er det som kan ta de til en VM-finale.

Frode Hagen spilte nesten 188 landskamper for Norge mellom 1994 og 2008 og spilte som utenlandsproff i Tyskland og Spania. 42-åringen har også latt seg imponere av totaliteten.

– At det er så mange som er solide. Måten Norge fremstår på som lag er svært bra. Det er ikke det at de er gode i en liten periode eller har flyt som gjør at de er solide, det er godt håndtverk over hele linjen. Det er imponerende og det er gøy å se.

– Og derfor kan de gå helt til en finale?

– Det ser ut som det er mulig. På dette nivået er marginene så små at det kan ende mot Ungarn, men det tror jeg ikke. Laget har hatt en fin stigning gjennom hele mesterskapet, sier Hagen og trekker frem bakspillerne med Sander Sagosen i spissen, og en keeper i Torbjørn Bergerud som tar nye steg.

– Så har vi to fantastiske vinger som er stille og rolig, men som leverer og leverer, fastslår Frode Hagen som spilte sammen med Ungarns største profil, László Nagy, i Barcelona.