Derfor måtte Norges keeper ut for å spy i VM-kampen

NANTES (VG) (Norge - Brasil 39-26) Da den første timeouten i VM-kampen mellom Norge og Brasil kom i dag, gikk keeper Torbjørn Bergerud (22) rett bort til en søppelbøtte og brakk seg.

– Det skal veldig lite til for at jeg brekker meg. Det som skjer er at jeg får en ball i skrittet, og blir småkvalm. Jeg måtte bare få opp litt slim, forklarer Bergerud overfor VG.

Det så smådramatisk ut da keeperen marsjerte bort til søppelbøtta og tømte seg i starten av kampen i dag, men da timeouten var over, gikk han tilbake mellom stengene. Resten av keeperteamet, Espen Christensen og Ole Erevik, fikk i Bergerud litt drikke før kampen ble startet igjen.

– Jeg var ikke sjuk eller noe sånt. Det var bare ballen som traff der den ikke hører hjemme. Etterpå var jeg helt i orden igjen, sier keeperen.

– En helt normal reaksjon for en mann for å si det slik. Alt er bra med helsa til Torbjørn, sier landslagslege Thomas Torgalsen til VG med et smil.

Brekker seg lett



Helsen til målvakt Bergerud er bra, men det er ikke uvanlig at han brekker seg. 22-åringen forteller at han er følsom rundt halsen.

– Bare jeg står med denne høyt oppe kan jeg føle meg uvel, sier han og trekker i glidelåsen på genseren han har på seg.

– At du brekker deg, det skjer ofte?

– Det kan skje en del ganger, ja. Om vi for eksempel hopper rundt i ring på trening og noen drar meg i drakta, slik at det strammer rundt halsen, så kan jeg brekke meg. Jeg har slitt med det en stund, men jeg har vent meg til det, sier han.

Klare for åttedelsfinale



Bergerud sto en bra kamp under dagens VM-batalje mot Brasil, og hadde en redningsprosent på solide 38 etter å ha stoppet åtte av 21 brasilianske skudd i første omgang.

Etter hvilen falt han litt ned, men fortsatte å plukke baller. Til slutt endte han på en sjuer på VGs børs.

– Jeg mistet litt intensitet og slipper meg litt ned. Selv om vi fører med ti mål så skal jeg holde meg på tå. En del av skuddene kommer jo fra strek, men jeg angriper ikke som jeg skal gjøre og utfallene blir sløve, sier han.

Etter å ha regelrett herjet med Brasil er Norge nå klare for åttedelsfinale i VM.

– Det er kjempedeilig. Veldig godt, sier Bergerud.