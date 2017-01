Derfor går Norge til VM-finalen

PARIS (VG) Klart for drama. Semifinalen kommer til å dirre av spenning. Men det er all grunn til å tro på Norge. Håndballgutta kan sikre seg VM-finalen på farten.

Norge går til oppgaven med et lite favorittstempel. Kall det gjerne 55/45. Og det prosenttallet er basert på VM til nå.

Helt ustoppelige: Frankrike enkelt til VM-finalen

Endelig har håndballgutta skaffet seg den fordelen de norske håndballjentene har hatt gjennom snart 20 år. Dette laget løper over motstanderen og skaffer seg store målsjanser før noen rekker å si kake. Langt mindre etablere et forsvar.

15 kjappe mål i kvartfinalen og hele 22 i åttedelsfinalen. Halvparten av de norske scoringene mot Ungarn og Makedonia har kommet på lynkjappe angrep.

Kroatia har glimrende ballspillere. Domogaj Duvnjak er en håndballens verdensstjerne. På sitt beste eier Kroatia ballen, styrer ned tempoet og spiller ut motstanderen. Det skal de ikke få lov til mot Norges aggressive forsvarsspill. Bjarte Myrhol & co. har presset motstanderne til feil og svake avslutninger gjennom hele VM.

Sjekk denne: Enorm forskjell på Kroatia og Norge

Duvnjak sliter med kroppen. Viktige Luka Zebetic måtte ut med skade i kvartfinalen. Kroatia har et mer skadeskutt lag enn Norge. For all del: Det var bra å slå ut Spania, men kroatene klarte ikke å spille hjem sin 5-målsledelse i 2. omgang. De var derimot tydelig slitne mot slutten.

Likevel er kvartfinaleseieren over Spania det klart mest imponerende Kroatia har gjort i VM. 21-28-tapet for Tyskland til slutt i gruppespillet var ikke bra og 21–19 over Egypt i åttendedelsfinalen imponerte heller ikke voldsomt.

Kroatene har slitt med å få ballen i mål. Tross en del enkel motstand har de bare scoret 199 mål på sine syv VM-kamper. Norge har til sammenligning satt inn 220. Uttellingsprosenten på kroatiske skudd: 60. Norge 64.

Ingen problemer: Håndballgutta har aldri vært friskere

Faktisk har forsvarsspillet vært Kroatias sterkeste side i dette mesterskapet. Med fire tometersmenn har laget til Zeljko Babic har sluppet inn bare 173 mål. Det er omtrent det samme som Norges 176. Men nå skal Kroatia i tillegg stå mot Norges kontringstrykk. Det er noe annet.

Nettopp der kan finaleplassen bli avgjort.

VM-ANALYSE: VGs håndballreporter Jostein Overvik dekker VM i Frankrike.

Norges keeperspill har også vært litt bedre enn Kroatias – 34 prosent redninger mot 29. Den norske keeperkometen Torbjørn Bergerud og kroatenes Ivan Stevanovic – som tidligere har vært glimrende mot Norge – har i VM vært ganske jevne.

Men her har Norge en joker. Espen Christensen har spilt lite, men står med den høyeste redningsprosenten av alle VM-keeperne med sine 44 prosent. Han var glimrende da Norge slo Kroatia i EM-gruppespillet i fjor.

Bekrefter til VG: Tysk storklubb snuser på Berge

Etter den gjeve seieren i Katowice har det bare vært sorgen for Norge mot Kroatia. Tap 24–31 da det sto om bronse i EM og tap 21–27 da det handlet om OL-plass i Herning. To leie smeller, selvsagt. Men det er all grunn til å tro at Norge tok lærdom av tapene.

Selvfølgelig har kroatene mest erfaring fra en så stor kamp som VM-semifinalen er. Kroatias 17 semifinaler mot Norges ene er en veldig stor forskjell. Men det behøver ikke å bety all verden når det blåses i gang foran 15.800 tilskuere i Bercy.

Kroatia tapte OL-semifinalen i 2012, tapte EM-semifinalen i 2012, tapte VM-semifinalen i 2013 og tapte EM-semifinalen i fjor.

Semifinalen har blitt et aldri så lite mareritt for Kroatia de siste årene.

Det er opp til Norge om det skal fortsette.

Forutsetningene er de aller beste.

Kampstart kl. 20.45!