Derfor brøler Bergerud: Blir irritert av Steinar Ege

PARIS (VG) Når Torbjørn Bergerud (22) kommer løpende ut på i VM-arenaen i kveld, er det slik som dette: Med armene utslått, brølende. Det er fordi han er ekstremt tent - og fordi trener Steinar Ege har irritert ham.

– Det er noe som har snudd. Det har ikke gått så bra den første høsten min som spiller i Danmark, men nå under VM har det løsnet. Det handler om å komme fram med hjertet i dette her, og få fram Torbjørn som håndballspiller. Da skal jeg være gira og brøle, og bråke litt, sier Bergerud til VG med et smil.

22-åringen, som i fjor sommer forlot svenske Lugi og reiste til danske Tvis Holstebro, har hatt en varierende høstsesong i Danmark. Men så kom han sammen med landslagstroppen ved juletider, og møtte Steinar Ege.

– Jeg har ikke vært klar over det selv, men han har nok klart å trykke på noen punkter og irritere meg litt til tider. Han har skrudd på de rette knappene. Han fortalte meg at han i en av pausene i en VM-kamp hadde provosert meg med vilje, sier Bergerud.

Teknikker fra kona til Ege



Keeperen har vært stabil under VM og vist stigende form - mot Makedonia i kvartfinalen ble han kåret til banens beste spiller og stoppet 17 av 42 skudd. Det gir en redningsprosent på 40, et meget anstendig nivå.

– Jeg er vanvittig imponert over Torbjørn. Han jobber hardt hver dag, og han har det inne. Han kommer til å bli en av verdens beste, det er jeg trygg på, sa Christian Berge etter Bergeruds solide prestasjon.

Steinar Ege sa til VG at han har sett hva Bergerud kan gjøre på trening, og at mye har handlet om å få det ut når det virkelig gjelder. Det er de nå på god vei til å greie - ved hjelp av mentale teknikker, som Ege forteller at han har lært av kona si.

– Vi legger en plan før kampene for hvordan vi ønsker å opptre. Hvem ønsker han å være i dag, hva ønsker han at tilskuerne skal se. En innesluttet type, eller en aggressiv og utadvent kar. Man må bestemme seg for hvem man vil være når potensialet er inne, sier Ege.

Nettopp det har Bergerud gjort. På kampdag setter han og Ege seg ned, enten etter at spillerne har gjort unna en rusletur på morgenen eller etter et spillermøte.

– Da snakker vi gjennom taktikk, skyttere og den biten der. Vi prater litt løst gjennom dagen, men litt før kampstart kan Steinar irritere meg. Peppe meg opp litt ekstra. Jeg kan bli litt irritert, men det har slått veldig positivt ut, så han må bare fortsette, smiler Bergerud.

GOD DUO: Torbjørn Bergerud sier han kommer til å ta med seg de teknikkene han nå har lært av Steinar Ege tilbake til Danmark og klubbspill. Her er de to under en treningsøkt torsdag i Paris. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG



Bergerud-brølet



Det er lett å se at Bergerud er giret når han skal spille VM-kamp. Like før avkast i kvartfinalen mellom Makedonia og Norge, ble spillerne presentert én etter én. De løp inn nede i hjørnet av banen, og de norske VM-heltene jogget inn mens de vinket til publikum og smilte. Men én mann kom løpende inn med armene utslått mens han brølte: Keeper Bergerud.

Hver gang han redder en ball, snur han seg mot benken med det samme brølet. Og det er ikke tilfeldig.

– Steinar snakker til meg, om hvordan jeg skal være for å være best mulig. For å være best, må jeg ha den utstrålingen. Jeg må være på, og litt brølete. Fram med kassa. Selv om jeg ikke er slik som person utenfor banen, skal jeg trekke på meg skuespillertrøye og bli den karakteren, forteller Bergerud.

22-åringen har i mange år blitt framhevet som spilleren som blir Norges neste keepergigant, slik Ege var det i så mange år. De to er ikke så rent ulike i stilen heller - en av Bergeruds spesialiteter er å komme ut mot kantspillerne, og gjøre seg stor og høy, nøyaktig slik Ege gjorde.

Mot Makedonia stoppet han hele seks av åtte kantskudd, og sørget for at de makedonske vingspillerne til slutt kviet seg for å avslutte, og takket nei til opplagte avslutningsmuligheter.

I kveld skal Norge ut i semifinale mot Kroatia, en formidabel oppgave som kommer til å kreve en enorm innsats av spillerne - og en målvakt som har dagen. Så når spillerne kommer inn på banen i Accor Hotels Arena i Paris, har Bergerud «brøle-trynet» på plass.

– Man er nødt til å få opp pumpa litt. Under kampene er det fint å brøle og rope for å få ut energi som skal ut. Det handler om å få med de andre gutta også, noen er naturlig stille og rolig, så jeg forsøker å være en av dem som drar i gang.



