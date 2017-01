Bjarte Myrhol åpner for OL-satsing etter VM-sølvet

PARIS (VG) Å få ta VM-sølv med landslaget var så stort for Bjarte Myrhol (34) at han nå er motivert for hva det skal være. Til og med et OL i 2020.

– Jeg kunne tatt ti mesterskap til for å oppleve dette igjen, sier Myrhol til VG og ler.

34-åringen er kapteinen, hærføreren, den som ifølge landslagskollegene gjør «alt rett». I begynnelsen av mesterskapet sa han til VG at han neppe er en del av landslaget når neste OL kommer, i 2020. Da er han 38 år.

I går var motivasjonen mer enn god nok til å fortsette å kjøre på – lenge.

– Det hadde vært kult, da, er svaret han gir på spørsmål om Tokyo-OL om tre og et halvt år.

Oppturen



Myrhol har vært norsk landslagsspiller siden 2002. Aldri tidligere har han vunnet noe med Norge. Før det siste generasjonsskiftet på landslaget kom, var en syvendeplass det beste han hadde oppnådd i VM-sammenheng.

Men det har lenge vært noe stort på gang i norsk herrehåndball. Det har vært snakk om talenter på vei opp, sultne gutter med ønske om suksess. Til slutt begynte de å markere seg, én etter én, med stjerneskuddet Sander Sagosen i spissen.



I fjor tok Norge seg til det som ble beskrevet som en sensasjonell bronsefinale i EM. 2016 bød også på nedturer, håndballgutta røk i OL-kvaliken og de greide heller ikke å kvalifisere seg til VM.

De kom med likevel, ved hjelp av wild card, men få trodde Norge var en nasjon som kunne gå hele veien til finale.

Vant sølv



Og selv om Myrhol og lagkompisene var i føringen i nesten en hel omgang, ble Frankrike for sterke til slutt.

Håndballgutta gikk i garderoben og var skuffet over tapet, men smilet var tilbake da medaljene ble delt ut. For Bjarte Myrhol betydde det mye - endelig har han et synlig bevis på suksess med Norge.

– Dette kan nesten ikke beskrives. Det har vært min store drøm i alle år, beskriver han.

– Jeg synes det på sett og vis definerer karrieren min. Det er forskjellen på å være en nesten-spiller og en som faktisk klarte det til slutt, smiler han.