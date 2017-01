Bergerud om sammenligningen med Rekdal i 1998: – Det er stort

PARIS (VG) I løpet av et øyeblikk fredag kveld ble Torbjørn Bergerud (22) hele Norges VM-helt - akkurat slik Kjetil Rekdal (48) ble det da han satte straffesparket i mål mot Brasil i 1998.

«Det øyeblikket Bergerud redda straffen i siste sek, setter jeg like høyt som da Rekdal scora i Brasil 98. Ellevilt!!»

Det skrev den tidligere landslagshopperen Johan Remen Evensen på Twitter sent fredag kveld, etter at Norges håndballherrer hadde sikret seg en plass i VM-finalen. Evensen var ikke den eneste som valgte å sammenligne de to bragdene - selv synes Bergerud det er i overkant.

– Det er stort, da! Rekdals straffe har man jo hørt om i alle år, jeg vet ikke helt om man kan dra den. Nå er jo fotball og håndball ganske ulike idretter også, sier Bergerud til VG med et bredt smil.

Populær fyr



Da han kom ut av heisen i nest nederste etasje på spillerhotellet klokken 14.40 i dag, ble Bergerud møtt av et aldri så lite blitzregn. På lappen han holdt i hånden sto det skrevet ned ti ulike medier som ville prate med VM-semiens store helt - beskjeden på forhånd var at samtlige journalister kun fikk to minutter med Bergerud.

Den 199 centimeter høye keeperen tok seg god tid. Han skled ned i halvspagaten for å komme ned på høyde med TV-kameraer, han snakket ydmykt om det å få stå i en finale i VM - og gang på gang måtte han beskrive gårsdagens enormt dramatiske øyeblikk.



For i noen enormt dramatiske sekunder sørget Torbjørn Bergerud for å bli et navn det norske folk kjenner - og som vil bli husket som en del av idrettshistorien i lang, lang tid. Semifinalen mot Kroatia hadde gått til full tid, stillingen var uavgjort - det siste som skulle skje ute på parketten, var at Zlatko Horvat skulle ta straffe. Ved scoring, ville kroatene gå til finale. Bommet han, ville kampen gå til ekstraomganger.

Mer spennende kan det knapt gjøres på en idrettsarena. Bergerud, 22 år gammel, sto klar inne i målgården. På forhånd visste han at Horvat liker å sette ballen ned til høyre, og han tenkte sjansen var god for at kroaten ville gjøre nettopp det, skuddet han antakelig føler seg mest trygg på, nå også.



Bergerud fikk rett. Han gikk mot sitt venstre hjørne, og fikk kneskåla på ballen. Det sikret Norge ekstraomganger, og til syvende og sist også seieren.

– Det er så moro. Det er jo det man drømmer om som målvakt, å få stå der i et avgjørende straffekast og hjelpe laget, sier han.

Oppmerksomhet



22-åringen innrømmer at han ikke sov stort i natt. Kun noen timer på morgensiden. Etter at kampen var over sent i går kveld, snakket han med journalister. Deretter ble han tatt med til dopingkontroll, før det etterhvert ble buss, spillerhotell og mat.

Og meldinger. Mange, mange meldinger.

– Jeg hadde veldig mange varsler på telefonen etter dopingkontrollen i natt. Mange morsomme, mange fra gamle kjente og fra nåværende, gode kompiser. Folk jeg har gått i klasse med på barne- og ungdomsskolen. Men det er det jo ikke så lenge siden jeg gjorde, sier målvakten og ler høyt.

Bergerud er kun 22 år, da Kjetil Rekdal satte inn det berømte straffesparket som ga Norge 2-1-seieren over Brasil under VM 1998, var han bare fire år gammel.

– For et års tid siden var det ikke mange som visste hvem du var. Nå er du Norges VM-helt. Hvordan er det?

– Ett år? For bare fire uker siden var jeg ukjent, sier Bergerud og ler.

– Det har gått unna. Det har vært sinnssykt morsomt, og nå håper jeg vi kan fortsette litt til!