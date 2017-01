Berge: – Om noen undervurderer oss, er de stokk dumme

NANTES (VG) Håndballgutta tok seg til VM via «wild card» og havnet i en knalltøff pulje. Men landslagssjef Christian Berge (43) tror ikke motstanderne tar lett på Norge av den grunn.

Norges VM-kamper Håndballguttas gruppespill under VM i Frankrike. Kampene spilles i Nantes Torsdag 12.1: Polen-Norge Lørdag 14.1: Norge-Russland Søndag 15.1: Frankrike-Norge Tirsdag 17.1: Norge-Brasil Torsdag 19.1: Japan-Norge

– Om noen undervurderer oss, er de stokk dumme, slo han fast før avreise til VM.

– Det er det nok ingen som gjør, og jeg tror ikke de gjorde det under EM i fjor heller. Vi er i samme posisjon som i fjor, vi er et lag i oppbyggingsfasen. Vi trenger å få rutine, vi svinger fremdeles mye i prestasjonene, sier han til VG.

Når Norge ikveld VM-åpner mot Polen, har det gått omtrent ett år siden punktum ble satt for et eventyr av et EM. I løpet av 16 dager i januar i fjor skrev de norske håndballgutta historie: Laget som hadde null forventninger knyttet til seg nedsablet nasjon etter nasjon på EM-parketten, og endte til slutt i bronsefinale.

Norge ble nummer fire, et historisk godt resultat. Nå, etter å ha fått tildelt et til dels omdiskutert «wild card», er de norske håndballgutta klare for krig igjen. Denne gangen i Frankrike, i et VM - i en beintøff gruppe.

Brutal start



Det første slaget står allerede i kveld, mot Polen. Deretter venter Russland og Frankrike. Tre uhyre tøffe og vanskelige kamper, før puljespillet avsluttes mot Brasil og til slutt Japan.

– Vi kan komme i den samme bobla som i fjor, eller vi kan få en på trynet i de tre første kampene. Med laget vårt kan det gå fra himmel til helvete ganske fort. Vi må få tilbake den stabiliteten og tryggheten vi hadde under EM i Polen, sier Sander Sagosen til VG.

– Vi er erfarne nok til å se at det er beintøft, men vi kan slå alle. Sånn er herrehåndballen, det er tre-fire lag som skiller seg ut i toppen, og så er det røkla som kjemper om plassene under der. Det er vi en del av, sier kaptein Bjarte Myrhol til VG.

Oppskriften for avansement er enkel for håndballgutta: For å ta seg videre til åttedelsfinale, må de bli blant de fire beste lagene i puljen. Det er definitivt innen rekkevidde.

Greier de det, skal de krysses mot gruppen som består av Spania, Island, Slovenia, Makedonia, Tunisia og Angola.

Snublet mot Sverige



Håndballgutta vet at de får en beintøff start med Polen, Russland og hjemmefavoritten Frankrike i løpet av de neste fire dagene. Hvert poeng blir uhyre viktig - og forhåpentligvis har trener Berge fått mer sving på sakene etter de to oppkjøringskampene mot Sverige for noen dager siden.

I den første kampen ble tilskuerne vitne til at Norge slapp inn hele 20 mål i førsteomgang, og ble stående med null målvaktsredninger. Etter å ha lekket som en sil endte kampen til slutt i et åttemålstap.

Kamp nummer to var hakket bedre, selv om den også endte med seier for Sverige. Berges menn har hatt nok å jobbe med de siste dagene inn mot mesterskapet.

– Vi lærte mye av EM, som lag og som individer. Vi må finne den bobla en gang til. Den flytsonen kommer ikke automatisk, det krever beinhard jobbing, sier landslagssjefen.

Sander Sagosen, som er en av lagets desidert viktigste VM-brikker, sier håndballgutta er der hvor de liker best å være: Som underdogs, med mulighet til å slå nedenfra.

– Vi har en jokerrolle. Vi kan slå alle, vi kan tape for alle. Vi har ikke noe press på oss. Om noen undervurderer oss, er det fint. Men så uproffe er vel ingen.



PS! Norges kamp mot Polen starter klokken 20.45. Du kan se den på TV 2.