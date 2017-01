Berge har snakket med Flensburg: – Jeg har allerede en fantastisk jobb

PARIS (VG) Christian Berge (43) feirer VM-sølvet med familien i natt. Nå skal han hjem sammen med kona og ungene for å vurdere fremtiden.

– Jeg har allerede en fantastisk jobb og ser en stor fremtid for dette laget, sier Christian Berge til VG.

– Jeg har ikke tenkt på Flensburg i det hele tatt gjennom VM, fortsetter hans mens stemningen nærmer seg taket på den norske sølvfesten.

Den svenske suksesstreneren Ljubomir Vranjes forsvinner mest sannsynlig fra den nordtyske Bundesliga-lederen etter sesongen. Christian Berge var syv år i klubben – inkludert sin periode med kreft – og har et evig kjærlighetsforhold til Flensburg.

Manager Dierk Schmäschke tok kontakt før Berge dro til VM med Norge.

– Jeg ga beskjed om at jeg ikke kunne tenke på det over hode rett før et VM. Jeg har kun hatt fokus på VM, sier Berge til VG med familien rundt seg på den norske sølvfeiringen rett ved Triumfbuen og Champs-Élysées.

– Nå skal jeg hjem, sette meg ned, og tenke gjennom ting, sier han.

Keepertrener Steinar Ege bekrefter at Berge på ingen måte har vært preget av interessen fra Kiel under VM.

– Han har ikke sagt et eneste ord om dette temaet i lederteamet. Absolutt har handlet om VM, sier Ege – som ikke vil vurderer muligheten fot at suksesstreneren forsvinner.

Stemningen var høy da håndballgutta kom hverdagslig bekledd til sin egen fest.

Joakim Hykkerud og Espen Lie Hansen gikk i front da champagnekorkene smalt. Sølvguttene koste seg tydelig på podiet mens Tina Turner-klassikeren «Simply the Best» gjallet ut av høyttalerne.

Både kulturminister Linda Helleland – i gullkjole – og NIF-generalsekretær Inge Andersen var på plass sammen med spillernes familier, sponsorer og ikke minst landslagskaptein Stine Bredal Oftedal og søsteren Hanna, som er kjæreste med Sander Sagosen. Også norske gulljenter som Linn Sulland og Marta Tomac kastet glans over en forsamling som også inneholdt norsk herrehåndballs grand old man, tidligere landslagssjef og generalsekretær Per Otto Furuset.

Hele forsamlingen forsvant etter hvert inn til middagsbordet der kulturministeren - med håndballbakgrunn fra Klæbu - var første taler.

Christian Berges hode var fortsatt kaotisk etter syvmålstap i finalen.

– Jeg har litt blandede følelser. Jeg er litt glad, litt stolt og lit forbannet og irritert. det er så mange inntrykk som skal sorteres, sier Berge.

VG har snakket med fler i det norske laget som ikke er fornøyd med at Frankrike fikk store fordeler av VM-opplegget. Nikola Karabatic og co. hvilte i 67 timer før finalen mot Norges 43.

– Vi ble trøtt i 2. omgangen. konstaterer Berge uten å ville gi VM-programmet skylden.

– Men vi spilte en helt fremragende 1. omgang og burde ha ledet ved pause.

Norge tapte de siste 37 minuttene av kampen 22–12. VG sier til Berge at det ikke er normalt.

– Det er dine ord, svarer han med et smil.

– Er du bra til feste?

– Nei, jeg har dessverre blitt dårlig til det rett og slett, smiler han med datteren Erle (9) i armkroken mens sønnen Emre (11) står rett bortenfor sammen med mamma Turid Domaas Berge.

Så får tiden vise om fremtiden ligger i Elverum eller Flensburg.