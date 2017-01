Ampert etter at Norge ble parkert av gullfavoritt Frankrike

NANTES (VG) (Frankrike - Norge 31-28) Norge har hatt en drømmeåpning på VM, men i møtet med Frankrikes stjernegalleri ble overmakten rett og slett for stor.

Etter kampslutt ble det meget ampert ute på det blå gulvet.

Superstjernen Nikola Karabatic endte i en voldsom krangel med Bjarte Myrhol og andre norske spillere.

Til slutt prøvde Myrhol å skvære opp med franskmannen – men det var uklart om han fikk gehør hos mannen som har vært kåret til verdens beste håndballspiller.

Under EM i fjor sørget Norge for å sende Frankrike ut av mesterskapet da de slo franskmennene i mellomrunden og tok seg til semifinale på deres bekostning. Før kampen i dag var Frankrike klare på at de hadde noe å hevne - foran nesten 11.000 hjemmesupportere skulle Norge nedkjempes.

Og det greide de også. Norge hang godt med de første 20 minuttene, men da dro vertene i fra. Den norske keeperduoen Ole Erevik og Torbjørn Bergerud greide ikke å få kontroll på Frankrikes ekstremt gode skyttere, og håndballgutta klarte heller ikke å få god nok uttelling i angrep.

Norge gjorde ingen dårlig kamp, men overmakten ble for stor. Da sluttsignalet lød hadde Frankrike rodd i land en trygg tremålsseier, og er nå ledere av gruppe A med full pott på tre kamper.

Norge ligger fremdeles på andreplass i gruppen med to seiere på tre kamper, og har igjen Brasil (tirsdag) og Japan (torsdag) før puljespillet er over.

Høy temp



Den første omgangen i Hall XXL var preget av særdeles høy temperatur. Helt fra første minutt smalt det mellom de norske og de franske spillerne, og det iranske dommerteamet bidro til at det ble opphetet stemning ute på parketten.

De norske spillerne var oppgitt over flere av dommeravgjørelsene, og de franske spillerne gikk tøft inn. Norge forsvarte seg godt, men ble også hardt straffet av dommerne.

Etter 13 minutters spill var det blitt delt ut fem gule kort, og Norge ledet 3-0 i tominuttere. Nede på benken vekslet Christian Berge mellom å slå oppgitt ut med armene og være direkte rasende.

Men Norge hang greit med franskmennene. Framover var Kent Robin Tønnesen i svært godt slag, og bakover kjempet Norge knallhardt, anført av Bjarte Myrhol. Keeperteamet Torbjørn Bergerud og Ole Erevik hadde imidlertid trøbbel med å stoppe hardtskytende franskmenn, og greide kun å stoppe to baller gjennom hele omgangen.

Fram til stillingen 9-8 var det tett og jevnt, men så rykket vertsnasjonen fra og festet mer grep om kampen. To minutter før pausesignalet lød, ljomet den franske nasjonalsangen «Marseillasen» gjennom hallen, og Frankrike gikk til slutt til pause med 16-12 og firemålsledelse.

Greide ikke å komme tilbake



Det ble tøft for Norge å kjempe seg inn i kampen igjen. Planen etter pausepraten var å få fart på beina og forsøke skru opp tempoet mot den franske stormakten, men to minutter etterpå var hjemmelaget i ledelsen med seks mål.

Antakelig var beina i den norske leiren noen hakk tyngre enn de franske, også. Mens Norge nedkjempet fysisk tøffe russere over 60 minutter lørdag, hadde Frankrike spillefri og fikk dermed en dag ekstra hvile.

Norge greide aldri å kjempe seg inn i kampen igjen. Keeperne klarte ikke å stoppe de franske suserne, og altfor mange bomskudd fra norske hender sørget for at Frankrike kunne beholde en komfortabel ledelse gjennom kampen.

Helt på tampen gikk Bjarte Myrhol i parketten så det sang, og ble liggende og vri seg i smerte mens han holdt seg til ryggen. Ludovic Fabregas ble vist det røde kortet av det iranske dommerteamet og måtte gå og sette seg på tribunen. Frankrike va da nede i fire spillere - men da gjensto kun halvannet minutt av oppgjøret.

Norge, som hadde som målsetting å bli nummer en eller to i gruppen, har fremdeles gode sjanser til å klare det. Nå venter de to nasjonene som på forhånd var antatt svakest - Brasil og Japan. Christian Berges menn får en hviledag mandag før det braker løs mot Brasil på tirsdag.

VG oppdaterer saken