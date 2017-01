Vant over kreften - i morgen kan de vinne VM-gull for Norge

KRAKOW/PARIS (VG) Søndag kveld leder de Norge mot Frankrike som landslagssjef og landslagskaptein. Men både Christian Berge (43) og Bjarte Myrhol (34) har for lengst vunnet sin tøffeste kamp. Mot kreftsykdommen.

Dette er en redigert utgave av en sak som først ble publisert i forbindelse med EM i januar i fjor

– Viljens triumf, fastslo Johnny Jensen (44) som spilte sammen med Berge på både klubb og landslag og etterpå hadde fire mesterskap for Norge med Bjarte Myrhol som sin kollega på streken.

Norge klar for VM-finale

FORNØYD: Christian Berge smilte da han var på vei mot friskmelding etter cellegiftbehandlingen i 2005. Foto: Gøran Bohlin , VG

– Jeg kjenner dem veldig godt begge to og de viste en ekstrem vilje til å komme tilbake til banen da de var syke. Nå bruker de viljen sin på landslaget. Sånne typer som Christian og Bjarte vokser ikke på trær, fastslo Jensen med nøyaktig 200 landskamper for Norge.

Historiene om Berge og Myrhol har veldig mange likheter etter at de ble rammet av henholdsvis lymfekreft i 2004 og testikkelkreft i 2011. De viste en helt spesiell vilje til å komme raskt tilbake.

Kreftrammede idrettsprofiler: - Det var et sjokk

Berge var tilbake i Bundesliga for Flensburg bare 61 dager etter at kreftsykdommen ble kjent og strålebehandlingen startet.

Myrhol brukte bare 71 dager fra han ble operert til han igjen spilte Bundesliga for Rhein-Neckar Löwen. Imellom lå to cellegiftkurer.

– For meg var det kanskje også litt dum vilje, men man lærer jo, sa Christian Berge.

Han har i ettertid har pådratt seg ørelidelsen Ménières sykdom og bruker en spesiell propp for å stenge publikumslyden ute under kamper.

Rørt Myrhol: – Har drømt om dette i 15 år

– Det er sikkert mange likhetstrekk mellom meg og Christian på hvordan vi kom tilbake på håndballbanen den gangen, men det er ingen paralleller til det vi står oppe i nå. Spiller ingen rolle over hode her i EM, sa Bjarte Myrhol i fjor.

Berge & Myrhol Christian Berge Født: 19. juli 1973 i Trondheim. Landslagssjef siden 2014: 18 seire, 2 uavgjort, 11 tap. Landskamper som spiller: 63 (251 mål). EM-snitt VG-børsen: 8,00. Bjarte Myrhol Født: 29. mai 1982 i Oslo. Klubb: Skjern. Landskamper: 177 (502 mål). EM-kamper 2016: 4 (7 mål). EM-snitt VG-børsen: 7,50.

– Sykdom og idrett kan ikke sammenlignes. Men jeg vet at jeg elsker å vinne. Det er fantastisk moro å vinne og når jeg setter meg et mål gir jeg absolutt alt for å nå det. I hvert fall når jeg synes det er interessant, sa landslagssjefen og smilte.

– Og det gjorde du den gangen?

– Ja, det gjorde jeg.

Han fikk tilbakefall etter noen måneder i 2005 og måtte da bruke åtte måneder og seks cellegiftkurer på å komme tilbake på banen. Da gikk det igjen veldig fort. Berge gjorde comeback for Norge i november, i Bundesliga i desember og spilte EM for Norge allerede i januar.

– Karrieren som aktiv idrettsutøver er så kort. Jeg måtte bare tilbake til det jeg elsker, sa han til VG en anelse blank i blikket den gangen. Han spilte mesterskap for Norge bare fem måneder etter behandlingen var avsluttet.

– Dette er bare håndball. Det står ikke om liv og død, meldte Berge foran EM-kampene i Bern. To år senere ga han ut boken «I kampens hete» om veien gjennom sykdommen og tilbake til håndballen.

Helt vilt i 2009: Så gal ble Tyskland-sjefen etter tap for Norge

– Hvis du har kjempemotivasjon for noe kan det hjelpe deg ut av vanskelige situasjoner i livet. Jeg var helt nede i kjelleren, men fikk hjelp av at jeg så sterkt ønsket meg tilbake som spiller. Slik kan det være for mange andre også. Det gjelder å være motivert for ting, forklarte han oss i 2008.

RASKT TILBAKE: Her spiller Bjarte Myrhol landskamp mot Makedonia bare en drøy måned etter cellegiftbehandlingen. Den topptrente strekspilleren gikk opp fra 96 til 104 kg på grunn av medisinene. Foto: Jan Petter Lynau , VG

Også Bjarte Myrhol spilte mesterskap for Norge lynkjapt etter sykdommen. EM i Serbia i 2012 kom faktisk bare drøye tre måneder etter at kjemoterapien var avsluttet høsten før.

Både Berge og Myrhol har fått to barn etter at de var rammet av sykdommen. Landslagssjefens kone Turid Domaas Berge ble gravid mellom strålebehandlingen og cellegiftkuren, mens Charlotte Forslund Myrhol også ble med barn bare noen måneder etter at Myrhols behandling var slutt.

Fra 2012: Babylykke for Myrhol etter kreften

– Tanken på barnløshet tynget oss nesten mer enn sykdommen. Jeg valgte å se helt bort fra at fem prosent dør av testikkelkreft. Det var ikke tema, sa Myrhol da VG besøkte den lille lykkelige familien i Heidelberg høsten 2013. Ti dager gamle Rasmus sov trygt i pappas armkrok i den stille høstkvelden midt i Tyskland.

HYLLET I FLENSBURG: I juni 2005 ble Christian Berge hyllet av 6500 håndballfans i Campushalle i Flensburg. Foto: Line Møller , VG

Fra 2013: Myrhol fra kreft til treningsrekord

Da Berge var ferdig i Flensburg fortsatt han karrieren i Danmark for å få bedre tid til familien. Nøyaktig den samme prioriteringen gjorde Myrhol da han valgte danske Skjern sist sommer.

Søndag kveld kan de altså vinne sin største kamp på håndballbanen. Sammen.

Men den viktigste kampen er for lengst vunnet.