Keeper-helt ydmyket Russland

HELSINGBORG (VG) (Romania-Russland 22-17) OL-vinnerne brøt sammen i angrep og gikk på en lei smell mot Romania. Nå kan det ligge an til norsk gruppeseier i EM.

Den rumenske målvakten Denisa Dedu spilte sitt livs kamp. Med en redningsprosent på nesten 60 gjorde hun EM-kampen til et mareritt for russerne.

Det passer de norske håndballjentene som hånd i hanske at russerne tapte mot et rumensk lag som de selv slo mandag. Med seier mot Kroatia i kveld trengs «bare» uavgjort mot Russland fredag for å vinne puljen.

– Ingen forstår hvorfor vi vant i OL, og ingen forstår hvorfor vi tapte i dag. Men jeg kan avsløre: OL-festen har vart helt til nå. Spillerne er rett og slett ikke klare for EM, dessverre, sa Jevgenij Trefilov på pressekonferansen etterpå.

Han mislikte sterkt at russiske journalister antydet at det var han som trener som tapte. Trefilov var klar på at dette nederlaget var spillernes skyld, selv om han - som vanlig - uttrykte seg på en annerledes måte:

– Det var treneren som tapte denne kampen, sa Trefilov - og mente tydeligvis det motsatte.

– Jeg er ikke enig, sa Ludmila Postnova.

– Når du drikker mye, får du hangover dagen etter, fastslo Trefilov – og mente nok med det at det har vært for mye feiring og for liten trening siden Rio-gullet.

Russland-treneren forlot Helsingborg Arena forbannet, ydmyket og med bøyd nakke. Han har vunnet både fire VM og et OL-gull, men aldri EM. Sjefen var allerede i garderoben da lagene takket hver andre for kampen. Femmålstapet var tungt for et Russland som riktignok ikke har mer enn syv OL-vinnere på plass i EM.

Trefilov har hentet inn igjen den gamle storskytteren Ljudmila Postnova (32). Hun vant VM-gull allerede i 2005, men fikk ikke vært med på triumfen i Brasil. Mot rumenerne scoret Postnova fire, men mislyktes med å vinne kampen. OL-stjernene Dmitrieva og Anna Vjakhireva skuffet stort.

Russerne kom bakpå fra start. Romania-keeper Denisa Dedu tok det meste i starten og rumenerne vant det første kvarteret 7–2.

NEAGU-JUBEL: Cristina Neagu kunne juble for seier og syv scoringer. Mens Jevgenij Trefilov og Victoria Zhilinskayte gikk på et ydmykende tap. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

Russland hanglet seg – tross mye stress og svak skyting – inn i kampen frem mot pause. Romania ledet 11-9, men fikk større og større problemer med det russiske tempoet.

Russerne kom à jour i begynnelsen av 2. omgang, men fikk trøbbel da Dedu igjen kom opp med noen toppredninger. Mot slutten florerte bomskuddene fra Russland.

Dedu ble matchhelt med hele 23 redninger. Cristina Neagu og Eliza Buceschi og Aneta Udristioiu scoret de fire siste målene. Det siste i tomt bur. Neagu og Buceschi scoret begge syv mål og bidro sterkt til at Györ-trener Ambros Martin fikk oppleve sin første store seier med Romania.

Spanjolen er hentet inn for å løfte Romania frem mot OL i Tokyo i 2020.

Norge er med seier over Kroatia klare for hovedrunden i EM. Den første kampen går søndag kveld i Helsingborg. Motstandere blir Tsjekkia, Danmark, Montenegro eller Ungarn.



