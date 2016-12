Herrem skuffet over TV-bildene fra håndball-EM

HELSINGBORG (VG) Camilla Herrem (30) kaster seg inn i debatten om TV-produksjonen i håndball-EM. Hun vil ha mer sport, og færre bilder av supportere.

VG får bekreftet fra det europeiske håndballforbundet (EHF) at det har vært en bevisst strategi å fokusere mer på følelser og personer i formidlingen av håndball-EM – for at TV-titterne skal komme tettere på det som skjer i Sverige.

Resultatet har fått TV 3s kommentator Daniel Høglund til å ta frem stortromma, og delje løs mot TV-produksjonen. Han kan ikke huske verre produksjon. På hans «liste» over feil står blant annet mangel på repriser og malplasserte repriser.

Les også: TV 3-kommentator forbannet over TV-produksjonen

– Hvis de skal ha repriser, så må de i hvert fall gjøre det litt fort. Når det har blitt mål, så begynner de plutselig å filme på tribunen – ansiktet til noen helt andre. Da må de heller fokusere på håndballen, sier Norges kantveteran Camilla Herrem til VG.

Hun er ikke like frustrert som Høglund, men meningene er klare etter å ha sett noen av EM-kampene.

– Jeg synes også at de plutselig filmer ovenfra, og plutselig er de bak mål. Vi vil heller se mer på spillet. Jeg vet ikke hva vi kan gjøre med det, ler hun.

Sett denne? Herrem rangerer sine ti mesterskap

Nytt produksjonskonsept



TV 3 har sammen med Viasat i Sverige jobbet for å få en bedre TV-produksjon. Det er Infront Sports & Media som produserer sendingen, og VG har vært i kontakt med produksjonsselskapet, som henviser videre til EHF (det europeiske håndballforbundet).

– Våre TV-partnere har jobbet de siste 15 månedene med å utvikle et nytt produksjonskonsept for EHF-turneringer med mål om å formidle mer følelser og personligheter i løpet av kampen – og også rundt arrangementet her i Sverige, forklarer kommunikasjonssjef JJ Rowland i EHF til VG.

Om det er en god strategi å vise mer følelser og ansikter er det delte meninger om.

– Man trenger ikke å se publikum når det har blitt scoret et mål. Da vil vi heller se reprisen, mener Herrem.

Les også: To norske spillere fikk tøffe smeller



DAGEN ETTER SEIER: Camilla Herrem smiler under mandagens pressetreff i Helsingborg. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– De har utviklet nye kameravinkler og bruker mer nærbilder, og «super slow motion» for at seerne hjemme skal komme mye tettere på begivenheten på arenaen, utdyper Rowland.

Konfrontert med kritikken fra TV 3 sier han:

– Vi tar selvfølgelig imot, og lytter til, tilbakemeldinger fra våre kringkastere under hele arrangementet, inkludert Viasat. Og vi jobber kontinuerlig for best mulig TV-bilder fra arrangementet.



Les også: Danmark-keeperen freste etter tapet



TV 3-kommentator Daniel Høglund reagerte selv ikke på noe spesielt under kampen mot Danmark søndag kveld, men han fikk flere tilbakemeldinger om trøbbel. Han tar frem mobilen og leser opp fra sosiale medier:

– «Ingen stor bedring i dag heller», «mangler slower», «ligger på bilder som er helt uinteressante», «glipper ting». Her er det en annen som skriver: «Hører Daniel skriker «se på den pasningen», men TV-seeren gjør dessverre ikke det».

– Vår produsent i bussen hevder også at de gikk glipp av to scoringer, så det er unødvendige småting hele veien. Det er kjipt. Jeg er bare redd for at vi går glipp av noe viktig når det virkelig skjer noe, sier han.