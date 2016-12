Hergeirsson: – Irritert over at vi glemmer å spille forsvar

HELSINGBORG/OSLO (VG) (Tsjekkia-Norge 24-35) Thorir Hergeirsson var sterkt misfornøyd med forsvarsspillet etter første omgang. Men Norges sjefstrener kan glede seg over strålende angrepsspill og keeper Silje Solberg (26) foran EM-semifinalen mot Frankrike.

– Jeg var oppgitt over mye. Litt irritert over at vi glemmer å spille forsvar. Men de svarte på tiltale, sier Thorir Hergeirsson i TV 3-studio etter kampen.

– Mer flyt enn tidligere. Det er gledelig. Det har lugget litt fremover i perioder. Nå kunne vi slippe løs og kjøre på, tilføyer Hergeirsson.

Vilde Ingstad, som scoret fem mål på seks forsøk fra streken, beskriver semifinalehumøret hos håndballjentene:

– På bussen til mat nå blir det enda bedre stemning enn det var i garderoben, sier hun til TV 3.

Nora Mørk hadde seks mål og 12 målgivende. Hun fikk en syver på VG-børsen.

– Vi var enige om at vi slapp inn litt for mange mål i første omgang. Vi hadde et kampmål om å holde det nede på 24 mål, og at vi klarte det var utrolig bra, sier Mørk til VG.



– Vi talte tolv målgivende på deg i dag?

– Jeg er glad for å ha assists, og det var ganske lett i dag. Når vi fikk satt opp tempoet, så fant jeg Vilde (Ingstad) og Marit (Malm Frafjord) veldig godt.

– Og nå blir det semifinale mot Frankrike?

– Det blir vanvittig tøft. Frankrike var i OL-finalen sist, og de har spilt veldig, veldig bra. De har mange gode spillere, og det blir en helt åpen kamp.

– Frankrike alltid gøy



Håndballjentene ledet 18-17 halvveis, etter 29 skudd fra tsjekkerne mot Norges 24.

– Bra angrepsspill, 16 mål etter 27 minutter. Men forsvarsspillet har ikke vært bra i det hele tatt, konkluderte TV 3 sin side og ekspertkommentator Geir Oustorp etter 30 minutter.

Norge møter Frankrike i semifinalen i Göteborg fredag klokken 20.45 etter at Frankrike slo Serbia 28-21 onsdag kveld.

– Det er alltid gøy å spille mot Frankrike, sier Silje Solberg.

– Vi må må virkelig forberede oss godt, sier Camilla Herrem.



– Det kan bli en fantastisk og spennende kamp, mener TV 3 sin ekspertkommentator Frode Kyvåg.

Danmark slo Romania 21-17 onsdag og skal spille mot Nederland, som har vunnet fem strake seirer, i den andre semifinalen om to dager.

– Det blir litt av kamp. De kan slå Nederland, helt klart, sier Thorir Hergeirsson - han tror altså at danskene kan bli Norges (?) finalemotstander.

Frode Kyvåg, ekspertkommentator for EM-rettighetshaver TV 3, sa foran Tsjekkia-Norge at oppgjøret ikke betydde noe, men at det samtidig gjorde det.

Slurv og kontra



– Utrolig mye, understreket han til og med.

Med hensyn til hånballjentenes harmoni, samt tempo i etablert angrep.

Kyvågs ekspertkollega på sidelinjen i Helsingborg, Isabel Blanco (37), formidlet et lite varsku: Se opp for Tsjekkias kantspillere.

Silje Solberg startet i mål for Norge. Hun reddet kampens første skudd, fra midt i banen og distanse. Veronica Kristiansen la inn kampens første mål «fra gulvet», og Norges andre etter å ha pløyd seg vei inn til linjen.

– En kanonscoring, var Frode Kyvågs kommentar til nummer én.

Deretter dobbeltredning av Solberg, lynrask spillevending, 3-1 ved Sanna Solberg; en god start for Thorir Hergeirssons gullfavoritter.

Men det skulle ikke vare.

Bakgrunn: Nå kommer kampen Norge pleier å tape

Nora Mørk slurvet i angrep, Solberg hindret 3-5, Mørk 4-4 og Amanda Kurtovic (laaaang pasning Marit Malm Frafjord) på typisk norsk kontravis; samme sak med Mørk. Med andre ord ikke helsvart, men Keeper-Solberg skal ha mesteparten av æren for at Malm Frafjord kunne utligne til 8-8 etter 17 minutter.

19 tsjekkiske skudd, 10 redninger av Solberg: 10 minutter før pause sto det 9-9.

Herrem-trick, takk



Etter en Herrem Spesial - trickskudd fra venstre kant - klarte likevel Norge å feste et visst grep på forestillingen. Det førte til tsjekkisk time out, som ikke lot til å bøte på tsjekkisk åndenød - men derimot sørget for senkede skuldre hos Vilde Ingstad.

Leste du denne? Herrem ber om møte

Vilde Ingstad (21) gjorde plutselig noe hun ikke har maktet tidligere i EM. Hun scoret fra sin strekposisjon, fire ganger på rad etter å ha bommet i et første forsøk. Norges toppscorer i første omgang med fem mål.

– Gøy for Ingstad. Hun tar seg tid til å se på keeperen. Det var godt for henne, kommenterte Isabel Blanco om årsaken - ser på keeperen - til Ingstads helomvending.

– Det er deilig at ting løsner litt. Det er på tide, og det er bra. Jeg har bare gått og ventet på på at den ballen skal gå i mål, sier Vilde Ingstad i pressesonen til TV 3.

Frode Kyvåg mente foran den siste halvtimen at slurv bakover ikke var så mye å bry seg om. Det, forsvarsspillet, «vil komme» i semifinalen. Kampen mot tsjekkerne var en slags øvelse, ifølge ekspertisen.

Fortsatt sur



– Forsvasspillet må opp, sa sidestilt trener, Mia Hermansson Högdahl (51) foran 2. omgang.

Kommentatorduoen til TV 3 i hallen i Helsingborg hevdet at Thorir Hergeirsson var like forbannet og sur på vei inn på parketten til avslutningen, slik han var på vei inn i garderoben etter innledningen.

Norges forsvarsspill fortsatte å svikte. Men Tsjekkias uttelling sto ikke helt i stil med skuddiveren. Dessuten sto Silje Solberg i veien, fortsatt. Det var spesielt viktig da Norge spilte i overtall, og ikke klarte å finne åpninger i forsvaret til Tsjekkia - som på sin side kunne slå kontra.

Men ikke ballen forbi Silje Solberg.

Tsjekkia måtte ta en time out til etter bare tre mål i løpet av de første 14 minuttene i siste halvdel av kampen.

– Jeg har ikke så mye å si, sa Thorir Hergeirsson til sine spillere i time outen.

Ikke uten grunn. Norge lå foran med fem mål, etter en skudduttelling på 71 prosent - mot motstanderens 50 prosent.

Marit Malm Frafjord opprettholdt personlige hundre prosent da hun satte inn sitt fjerde mål på rad, i denne kampen. Og da var det slutt; Camilla Herrem spurtet inn et par-tre mål - hundre prosent, hun også - og Stine Skogrand: 29-22.

PS! Norge vant 2. omgang 17-7 og Silje Solberg ble nærmest naturligvis kåret til Norges beste spiller etter en redningsprosent på 44.