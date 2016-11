Hammerseng-Edin så rødt da Larvik tok ny viktig Europa-seier

(Sävehof - Larvik 32-38) Gro Hammerseng-Edin fikk rødt kort før det var spilt 40 minutter. Det gjorde ingenting. Laget vant komfortabelt da Larvik-bautaen havnet på tribunen.

Hammerseng-Edin fikk sin tredje tominutter bare syv minutter ut i andre omgang. Det betyr rødt kort i håndball. Hun var åpenbart ikke enig med dommerne, men kunne ikke gjøre annet enn å ta plass på tribunen da kamplederen beordret henne dit.

«Linka» herjet etter EM-vraking



På det tidspunktet hadde Larvik allerede opparbeidet seg en seksmålsledelse. Selv om Sävehof yppet seg like etter utvisningen ved å redusere umiddelbart, samlet Tor Oddvar Moens jenter seg.

En skikkelig mobilisering frem til det gjenstod ti minutter gjorde at det ble en komfortabel avslutning på kampen. Amanda Kurtovic scoret 11 mål, mens EM-vrakede Linn-Kristin Riegelhuth Koren noterte seg for ti nettkjenninger.

Hentet seg inn etter svak start



Med seieren har Larvik en alle tiders mulighet til å nå hovedrunden med seks poeng. Det skjer selv etter at de åpnet Champions League-gruppespillet på en blytung måte.

De stod med to tap på to forsøk til å begynne med, og sjokket var stort da de røk hjemme for nettopp Sävehof i oktober. Med tre strake seire på rappen ser det langt mer lystig ut nå.

For neste helg kan Hammerseng-Edin & co. ta hjem gruppeseieren. Da venter slovenske Krim hjemme i Larvik.