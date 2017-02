Hammerseng-Edin legger opp: – Jeg skal ut på nye eventyr

En av Norges største håndballstjerner gjennom tidene, Gro Hammerseng-Edin (36), legger opp, melder TV2.

– Jeg har bestemt meg! Jeg skal ut på nye eventyr etter sesongen, sier hun til TV 2.

Mandag kom nyheten om at kona Anja Hammerseng-Edin legger opp etter denne sesongen. I går fortalte Gro til lagvenninnene i Larvik at også hun legger opp. Hun forteller at de ble litt overrasket.

– Jeg er tross alt snart 37 år. Mange trodde jeg skulle ta et år til. Men det er deilig å kjenne på at dette er et valg og ikke noe uunngåelig, sier Gro Hammerseng-Edin til TV2.



36-åringen fra Gjøvik har spilt 167 landskamper for Norge, og scoret 631 landslagsmål. Hun spilte i den danske klubben FC Midtjylland fra 2003 til 2010. Deretter returnerte hun til Norge og fortsatte karrieren i Larvik.



Gro Hammerseng-Edin kan se tilbake på en fantastisk karriere. Hun ble aldri verdensmester med Norge, men har tre EM-gull og OL-gull fra Beijing-lekene i 2008.