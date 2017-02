Gro Hammerseng-Edin legger opp: – Jeg skal ut på nye eventyr

En av Norges største håndballstjerner gjennom tidene, Gro Hammerseng-Edin (36), legger opp, melder TV2.

– Jeg har bestemt meg! Jeg skal ut på nye eventyr etter sesongen, sier hun til TV 2.

Mandag kom nyheten om at kona Anja Hammerseng-Edin legger opp etter denne sesongen. I går fortalte Gro til lagvenninnene i Larvik at også hun legger opp. Hun forteller at de ble litt overrasket.

– Jeg er tross alt snart 37 år. Mange trodde jeg skulle ta et år til. Men det er deilig å kjenne på at dette er et valg og ikke noe uunngåelig, sier Gro Hammerseng-Edin til TV2.



TV2-ekspert og tidligere landslagsspiller Bent Svele syns det er trist for håndballen at Hammerseng-Edin legger opp.

- Det er en av de aller største profilene i norsk kvinnehåndball som takker av – en av de største profilene gjennom tidene. Hun har vært en markant skikkelse i flere år og hun var en fantastisk håndballspiller som kommer til å komme med på samtlige «tidenes lag» -kåringer, sier Svele til VG.

167 landskamper



36-åringen fra Gjøvik har spilt 167 landskamper for Norge, og scoret 631 landslagsmål. Hun spilte i den danske klubben FC Midtjylland fra 2003 til 2010. Deretter returnerte hun til Norge og fortsatte karrieren i Larvik.



HØYDEPUNKT: Gro Hammerseng-Edin og tidligere landslagstrener Marit Breivik etter triumfen i OL i Kina i 2008. Norge slo Russland 34-27 i finalen. Foto: Erik Johansen , NTB scanpix

Gro Hammerseng-Edin kan se tilbake på en fantastisk karriere. Hun ble aldri verdensmester med Norge, men har tre EM-gull og OL-gull fra Beijing-lekene.



– Det var som en drøm, sa Hammerseng-Edin etter OL-gullet i 2008.



EKSPERT: Tidligere landslagsspiller Bent Svele sammen med Anja Hammerseng-Edin etter en kamp i 2012. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

Bent Svele mener moderne håndball har mye å takke den tidligere landslagskapteinen for.

- Den farten og trøkket hun tok med seg inn på landslaget gjorde at hun revolusjonerte damehåndballen, og sørget for at Norge lå i forkant av alle andre lag, sier Svele.

Gift med lagvenninnen



Gro Hammerseng-Edin er gift med lagvenninnenen Anja. Hun ble «outet» som lesbisk av TV2-sportens kommentator Harald Bredeli. Hun har beskrevet den epsioden som «å bli kastet ut av skapet».

Håndballparet ble foreldre til Mio i 2012.

Svele mener 36-åringen er den største i norsk håndball.

- Jeg mener at kanskje Cecilie Leganger er på toppen hvis man bare ser på håndballspilleren, men totalpakken gjør nok Hammerseng-Edin til den største. Lederfiguren, landslagskapteinen, lagvenninnen – hele pakken. Dette er et enormt tap for håndballen, sier Svele.