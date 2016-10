Elverums Champions League-eventyr fortsetter

(Tatran Presov - Elverum 25-27) På bortebane i Slovakia skrev Elverums håndballherrer et nytt kapittel i det som begynner å bli et europeisk håndballeventyr for hvittrøyene.

For lørdag ettermiddag gjestet Elverum det slovakiske topplaget Tatran Presov. Det endte med 27-25-seier for hedmarkingene.

Dermed ble rekken på kamper uten tap i gruppespillet forlenget til tre. Etter ettmålstapet mot Metalurg i åpningskampen i gruppespillet, har uavgjort mot Chekhoviske Medvedi og seier mot Monpelliereier vært beholdning før Tatran Presov fikk unngjelde i dag.

– En sterk kamp, sier trener Michael Apelgren til Østlendingen etter kampslutt foran 2 000 slovakiske fans.

Fulgte hverandre tett



Som de foregående tre kampene, ble også kampen mot Presov ufattelig jevn. Den største avstanden mellom lagene var mot slutten av 1. omgang. Da ledet Elverum 16-13, men hjemmelaget hentet opp store deler av forspranget og Elverum gikk til pause på stillingen 17-16 etter én omgang på fremmed parkett.

Den andre som den første omgangen var jevn, og Elverum slet med å få tak på den tsjekkiske venstrebacken Martin Hrstka, som dunket inn åtte mål i løpet av kampen.

Med ti minutter igjen gikk hjemmelaget opp i en 25-23-ledelse.

- Trengte enkeltmannsprestasjoner



Men derfra og ut handlet alt om Elverum.

Først reduserte venstreback Tine Poklar til 25-24, før samme mann utligninet til 25-25. Deretter satte André Lindboe inn 26-25-ledelsen, før Poklar dundret inn det avgjørende 27-25-målet.

Tre av Poklars totalt fire mål, kom med det i kampens avgjørende fase.

Da Morten Nerbye fulgte opp med strafferedning like etterpå, var seieren sikret og Elverum oppe på en kanonsterk 2. plass i Champions League gruppe C.

– En vanvittig jevn kamp, der vi trengte noen enkeltmannsprestasjoner på slutten for å dra i havn og de får vi, sier en glad Michael Apelgren etter kampen til Østlendingen.

