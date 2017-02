(Aalborg-Skjern 23-32) Norges VM-helt Sander Sagosen kom tilbake til hverdagen i den danske semifinalen.

Hans Aalborg tapte for Bjarte Myrhols Skjern, og Sagosen fikk se det røde kortet.

«Norsk VM-stjerne kylede bolden efter modstander», skriver danske BT i sin krigsoverskrift. TV2-kommentator Harald Bredeli mener at det røde kortet var strengt idømt:

– Sander blir taklet og havner i nettet bak mål. Han hiver fra seg ballen, men han kaster ikke på noen, sier Bredeli til VG.

– Det skjer litt i frustrasjon. Han kaster ballen inn på banen igjen. Jeg synes vel ikke det er styggeste jeg har sett, mener Harald Bredeli.

BT skriver at nordmannen «kastet ballen etter Skjerns René Rasmussen». Sagosen fikk direkte rødt kort. Da var det gått fem minutter av 2.omgang.

TV2-kommentator Bredeli sier:

– Det var kanskje like greit at Sander fikk slippe. Han var helt tom etter VM-finalen mot Frankrike søndag, og har ligget syk denne uken. Kanskje burde han ikke ha spilt denne kampen. Men Aalborg spilte for sin første cupfinale, og Sander er klubbens desidert viktigste spiller. Da er det ikke så lett å si nei.

Etter at Sander Sagosen ble utvist, gikk Aalborg nærmest i oppløsning og et kvarter før slutt ledet Skjern 26-17. Til slutt ble det 32-23.

Bjarte Myrhol åpnet med tre mål på tre forsøk. Han gjorde også en sterk forsvarskamp.

– Bjarte er på VM-nivået. Han står knallbra i midten i forsvar. Han er bånn solid, og det er velfortjent at Skjern går til cupfinalen, sier Harald Bredeli.

Skjern spiller finale søndag mot Bjerringbro-Silkeborg klokken 16. Aalborg møter KIF Kolding København i bronsekamp før det. TV2 Sportskanalen og TV2 Sumo sender finalen.

At Sander Sagosen ikke var helt «med», kan illustreres ved at han i løpet av kampen ba dommerne om videodømming. Men videodømming var det bare i VM - ikke i dansk klubbhåndball!