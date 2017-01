Berges ordre til Hansen rystet Ungarn: – Espen var formidabel

ALBERTVILLE (VG) (Norge – Ungarn 31-28) For to dager siden satte Christian Berge seg ned med Espen Lie Hansen og ga ham en klar instruks foran VM-kvartfinalen. Det endte i en pangstart Bjarte Myrhol beskriver som håndball av ypperste klasse.

Berges instruks til Hansen var som følger: Løp alt du makter.

– Jeg har jo spilt mest bakover de siste kampene, og Christian trengte meg nå til å være med fremover igjen. Jeg meldte meg frivillig jeg, til å ta de løpene, sier Hansen til VG.

Så du denne? Hyller keeperhelten: – Blir en av verdens beste

En så forrykende start som håndballgutta leverte mot Ungarn i går kveld, har man sjelden sett maken til. Norge gikk ut i 110, anført av Espen Lie Hansen. 27-åringen gikk rett i strupen på Ungarn og klinket inn Norges første mål. Ungarn svarte ved verdensstjernen Laszlo Nagy i motsatt ende, men han var knapt ferdig med å juble før Hansen hadde hamret inn en scoring til.

– Det er demoraliserende for motstanderen å score, for så å se at tre sekunder senere så sitter ballen i motsatt mål. Espen gjorde en formidabel jobb, ikke bare forover, men også bakover. Det var utrolig moro, sier Christian Berge til VG.

Folkebørsen: Gi dine karakterer til håndballgutta

Fartsmøte



Landslagssjefen forteller at han satte seg ned sammen med Hansen for to dager siden. 27-åringen fikk en smell i kneet tidligere i mesterskapet, og har stort sett stått i forsvar siden det – i dag var han tilbake i sin sedvanlige rolle, med enormt trykk fremover og et tempo i kontringsfasen som knapt noen spiller i verden kan matche.

– Planen var at Espen skulle løpe alt han maktet, og så bytte når han ble sliten, sier Berge.

Den planen fungerte aldeles utmerket. Hansen fikk oppspillene av assistkongen Sander Sagosen, og var en plage for ungarerne og keeper Roland Mikler.

– Jeg traff godt i starten der, og det var deilig å kunne være med på å bidra fremover igjen. Ikke bare bakover, sier Hansen.

Norge til historisk VM-semifinale: – Det største man kan oppleve som håndballspiller

Energibombe



Det formelig lyste vilje, innsats og et intenst ønske om å nå en VM-semi av de norske håndballgutta da de entret banen. De ungarske spillerne hadde på forhånd uttalt at de visste de ville bli møtt av et hurtig og hardtarbeidende norsk lag, men antagelig ante de knapt hva som traff dem i åpningsminuttene.

– Det var en energibombe utpå der. Seks mann som bare skjøt ut av startblokkene, og spilte håndball av ypperste klasse, sier Bjarte Myrhol til VG.

Trener Berge om Myrhol: – Viktig at han leder vei

34-åringen har langt fartstid på landslaget, men sier det han opplevde før kampstart i dag var «helt sprøtt».

– Man kunne merke det allerede på oppvarmingen at det var noe som bare ventet på å få komme ut. Det var litt smånervøst, gutta ville bare komme i gang, sier han.

Det var ikke bare i angrepet det luktet svidd av Norge, Ungarn fikk en skrekkelig oppgave med å skulle overliste det norske forsvaret. Håndballgutta gikk i krigen, forsvaret var helt i verdensklasse – og bakerst sto en meget god Torbjørn Bergerud.

– Forsvaret i dag var helt suverent. Det er jo forsen vårt dette, å stå tøft og godt bakover og så løpe i kontraen. Det får vi betalt for i dag, sier keeperen til VG.

Les også: Derfor tror landslagsveteranene at Norge går hele veien

Endret opplegg



Norge har hatt to hviledager fram mot dagens kvartfinale, men det er antagelig ikke hele årsaken til at kvikke norske bein drepte kampen mot Ungarn og nå er klare for en historisk semifinale.

Ifølge Espen Lie Hansen har det norske opplegget hittil i VM vært noe annerledes enn hva det var under EM i Polen i fjor, da Norge også kom til semi, men måtte reise hjem uten medalje.

– Vi har lært noen ting fra i fjor. Dagene er litt annerledes lagt opp. Vi trente mer mellom kampene i Polen, jeg tror kroppene våre er mer «fit» nå enn de var da, sier han.

Sander Sagosen, som spilte en aldeles enorm kamp for Norge i dag, bekrefter det Hansen sier.

– Vi har trent litt mindre, det har vært mindre håndball og vi har vært tydelige på at vi trener fysisk. For meg har det passet fint, det handler om å få hodet og kroppen klart til neste kamp.

I morgen reiser håndballgutta til Paris, hvor de om noen dager skal spille om medalje i VM.

– Det er en drøm. Jeg er så stolt, sier Sagosen.