Babylykke for Heidi Løke - Oscar (25 dager) med på første trening

HAMAR (VG) 25 dager etter at hun fødte Oscar var håndballstjernen Heidi Løke (34) tilbake på håndballtrening. Guttebabyen var med – i vogn på sidelinjen.

– Det er godt å være i gang med første håndballtrening. Det kjennes meget bra, og fødselen gikk veldig greit, sier Heidi Løke.

Fakta Heidi Løke Heidi Løke Alder: 34 Sivilstatus: Samboer med Bjørn Vestrum Olsson. To barn. Meritter for Norge: OL-gull, to VM.gull, tre EM-gull. Klubber: Runar, Larvik (to perioder), Gjerpen, Aalborg, Györ, Storhamar.

Håndballandslagets strekdronning fulgte den nyfødte verdensborgeren med et halvt øye under intervjuet med VG. Etter tre minutter avbrøt hun og gikk til barnevognen som ble voktet av lillesøster Lise som selv venter barn i august. Med et kjærlig grep om sønnen - og et tydelig stolt blikk løftet hun ham opp av vognen - og viste han Storhamars hjemmebane (Boligpartner Arena).

Det blir garantert ikke siste gangen. Heidi Løke har ambsjoner om flere stolte øyeblikk. Hun vil gjerne spille for Norge i VM i Tyskland i desember. Og kanskje også Tokyo-OL om tre år.

Og kanskje ender Oscar også opp som strekspiller. Det er tradisjoner for det i familien Løke. Storebror Alexander (10) har allerede prøvd seg på strek. Og tante Lise, onkel Frank, bestefar Arnt og onkel Trond har alle spilt i denne posisjonen på høyt nivå.

– Det gikk lettere å føde Oscar enn Alexander. Kortere tid tok det også. Han var ute på en time og 11 minutter uten komplikasjoner, sier Løke.

Hun husker godt hvordan det var å kjenne vann og veer for ti år siden også.

- Man glemmer ikke noe sånt. Trening kan var tøft, og gjøre vondt. Men det er ingenting mot en fødsel, sier Løke.

Hun ler mellom svarene – i kjent stil – og avslører at hun gjennomførte første treningsøkt allerede seks dager etter at Oscar kom til verden 30. juni. Mandag kveld var hun på sin første skikkelige trening med laget.

Løke er kommet til Hamar og norsk toppseriespill for å skrive et nytt kapittel i sin eventyrlige håndballkarreie, en karriere som inneholder alt: OL-gull, VM-gull, EM-gull og finaleseier i Champions League.

– Jeg løp veldig rolig hjemme på tredemølle i 35 minutter. Siden har jeg trent for meg selv. Dette er første økt med skikkelig håndball, men jeg kommer ikke til å være med på alt ennå. Og vi får se om jeg rekker første seriekamp mot Sola (30. august), sier Heidi Løke.

Det er fire måneder til VM-turneringen i Tyskland. Løke understreker at hun ikke blir med som stallfyll.

– Hvis jeg skal være med så skal jeg være i skikkelig slag, sier Heidi Løke.

Hun har fire måneder på seg.