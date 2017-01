Vil strippe golfklubber for millioner

Jan Bøhler (Ap) vil leke Robin Hood i norsk idrett: Stortingspolitikeren mener store summer bør flyttes fra «rike» golfklubber til «fattige» idrettslag.

Det er ordningen med såkalt «momskompensasjon» Bøhler vil endre: Den åpner for at norske idrettslag kan få tilbake deler av summen de betalte i moms i året som gikk.

Siden golfbaner er dyre å drifte, betales det også mye i moms. Det gjør at norsk golfklubber troner høyt på lista over dem som årlig mottar momskompensasjon fra staten.

Mens Oslo Golfklubb fikk refundert 1,5 millioner kroner i 2014, fikk Rommen SK på østkanten i Oslo bare 48 330 kroner samme år. Det får Jan Bøhler til å steile. Han er selv styremedlem i Grorud IL, og viser frem en rekke lignende eksempler.

– Ved forrige tildeling fikk norske idrettslag 455 millioner kroner i momskompensasjon. Det kan umulig være meningen at pengene skal gå til voksne, ressurssterke mennesker, ofte med god inntekt. Dersom man vil jevne ut sosiale forskjeller, så bør man se på kriteriene for ordningen, sier Oslo-representanten til VG.

– Golfklubber er dyre i drift. Er det ikke da bare rett og rimelig at de får kompensert for disse utgiftene?

GOLF-PRESIDENT: Marit Wiig. Foto: Jan Johannessen , VG

– Jeg er for golf. Men samtidig må det prioriteres når staten bruker flere hundre millioner kroner i direkte støtte. I Groruddalen har man frem til nå ikke hatt en eneste fotballbane med undervarme, slik at man kunne spille ute hele året. Samtidig ser man at store golfanlegg mottar millioner. Om idretten vil bekjempe sosiale forskjeller, så bør kriteriene endres, mener Bøhler.

Han understreker at han ikke vil fjerne momskompensasjonsordningnen, men endre innretningen. Både kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) og Norges Idrettsforbund bør komme med forslag til hvordan det skal gjøres, mener Jan Bøhler – som understreker at han ikke prater på vegne av hele Arbeiderpartiet.

Golfforbundet forsvarer ordningen



I Norges Golfforbund ristes det imidlertid på hodet. President Marit Wiig understreker at det er klubbmedlemmene selv som betaler størstedelen av utgiftene til både bygging og vedlikehold av golfbaner i Norge.

En bane på 200 mål med kortklippet gress er dyr i drift. Hadde det offentlige betalt, som det gjerne er i andre idretter, ville medlemmene måttet betale mindre, sier Wiig.

– Dagens ordning krever lite byråkrati, og fungerer godt. Skal vi ha en golfsport som fanger opp folk i alle aldre og sjikt i samfunnet, så er momskompensasjonen viktig. Den gjør at vi kan tiltrekke oss flere der ute, sier golfpresidenten.

– Så uten denne ordningen ville det vært dyrere å spille golf? Færre barn og unge, og folk uten mye penger, kunne deltatt?

– Helt riktig, mener Wiig.

Trekker frem de eldre



Hun har selv bakgrunn som ekspedisjonssjef i kulturdepartementet.

Wiig ønsker barn og unge velkommen til idretten. Mange golfklubber har solide rabattordninger for de yngste, sier hun.

– Men samtidig er det kjempeviktig å ikke glemme de eldre. Golf er i så måte et helsebringende tiltak.

På Oslos østkant sitter Jan Bøhler uten noen klar løsning på hvordan han vil endre dagens ordning.

– Den diskusjonen bør idretten selv ta. Jeg er bekymret for at de tenker for lite på sosial fordeling. Barneklubber som ikke kan ta store treningsavgifter eller skaffe sponsorer bør vektlegges i større grad enn i dag, mener Ap-politikeren.

I Norges Idrettsforbund understreker økonomisjef Anita Pelsholen at formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet ved kompensere merkostnader:

– Kompensasjonen må følgelig ta utgangspunkt i kostnadsnivået i de enkelte klubbene. En stor klubb med høye kostnader vil da få kompensert mer enn en liten klubb med lavere kostnader. Den store klubben har hatt høyere merkostnad enn den lille klubben. Man skal få kompensert en kostnad man har hatt og det er jo ikke en generell tilskuddsordning, sier Pelsholen.