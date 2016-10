USA knuste Europa i Ryder Cup: den dårligst rankede avgjorde

(USA-Europa 17-11) For første gang på åtte år vant USA over Europa i Ryder Cup.

Det var den dårligst rangerte av alle amerikanerne, Ryan Moore (33 år og nummer 31 på verdensrankingen), som skulle få æren av å avgjøre.

Europa hadde vunnet tre ganger på rad før USA vant på hjemmebane på Hazeltine National i Minnesota natt til mandag norsk tid. Det er USAs første seier i den prestisjefylte lagkampen siden 2008.

Ryder Cup-vinnere i dette årtusenet: 2016: USA (17-11) 2014: Europa (16,5-11,5) 2012: Europa (14,5-13,5) 2010: Europa (14,5-13,5) 2008: USA (16,5-11,5) 2006: Europa (18,5-9,5) 2004: Europa (18,5-9,5) 2002: Europa (15,5-12,5)

USA ledet 9,5-6,5 foran den siste dagen, som besto av 12 singlekamper.

Patrick Reed slo an tonen ved å slå nordiren Rory McIlroy. Vant gjorde også Rickie Fowler over Justin Rose og Brandt Snedeker over Andy Sullivan. Phil Mickelson - i sitt sin 11. Ryder Cup (!) - spilte uavgjort mot Sergio Garcia.

Så knuste amerikanske Brooks Koepka europeiske Danny Willett i en kamp som var ferdig etter bare 14 hull.

Etter som Europa var tittelforsvarer, hadde de kunnet nøye seg med 14 poeng for å beholde trofeet. USA derimot måtte ha 14,5 for å vinne. Det hadde de ingen problemer med.

Avgjørelsen falt da Ryan Moore slo Europas Lee Westwood. Relativt ukjent Moore var siste spiller som ble tatt ut til Ryder Cup - men fikk altså æren av å avgjøre for amerikanerne.

Med hans seier over Westwood gikk USA i ledelsen 15-10, og Europa var altså slått. Moore er altså bare rangert som nummer 31 i verden og har aldri vært i nærheten av å vinne noen major-turnering. Han opplevde utvilsomt sitt livs største øyeblikk på golfbanen.

Etterpå vant Zach Johnson med 4&3 mot debutanten Matt Fitzpatrick og økte altså til 16-10 for USA. Sluttresultatet ble 17-11 til USA - altså ren utklassing. Det er den største seieren siden Europa vant 18,5-9,5 i 2006.

Ukvemsord fra amerikanske tilskuere mot europeerne har vært en stor snakkis i helgens turnering.

Sergio Garcia er en av dem som har klaget. En annen er Rory McIlroy.

– Jeg har tatt meg nær av det et par ganger som jeg antakelig ikke skulle ha gjort det. Noe sa nedsettende ting som jeg syntes var å gå for langt, sa nordiren.

Ifølge engelske Independent ble McIlroy nesten på hvert eneste hull utsatt for ukvemsord, noe som slett ikke er vanlig i golf.

Blant annet har det vært flere henvisninger til hans tidligere forhold til den danske tennisstjernen Caroline Wozniacki. McIlroy brøt forholdet rett før bryllupet skulle stå.

USA hadde på papiret et langt bedre lag enn Europa denne gang, og de klarte altså å avgjøre også i praksis.

Svenske Henrik Stenson vant sin singelmatch mot Jordan Spieth med 3&2.

PS: Neste Ryder Cup går på Le National utenfor Paris om to år. Neste år spilles kvinnenes svar på Ryder Cup, Solheim Cup.