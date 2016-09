Tutta sørger over golflegendens død: – Vil for alltid være takknemlig

Etter at Arnold Palmer gikk bort i helgen, har golfstjerner verden over uttrykt sin sorg. Suzann Pettersen (35) takker golflegenden for vennskapet de to hadde sammen.

«Jeg vil savne historiene dine, latteren vi delte, dine fantastiske råd og dine tomler opp», skriver Pettersen på sin Instagram-konto i dag.

Der har hun også delt et bilde av seg selv sammen med legenden Palmer, i samtale ute på en golfbane. Et aldri så lite mestermøte – mannen med seire i syv majorturneringer, og en av verdens aller beste kvinnelige golfere.

«Du brydde deg, du fikk meg til å jobbe hardere, du fikk meg til å tro», skriver Pettersen i det rørende innlegget.

Legende



I dag ble det kjent at Arnold Palmer har gått bort, 87 år gammel. Han kan med rette kalles en golflegende – Palmer er mannen som har fått æren for å ha gjort sporten mer folkelig, og attraktiv for allmennheten.

I tillegg er den sportslige merittlisten meget imponerende – syv seiere i majorturneringer:: The Masters (1958, 1960, 1962 og 1964), U.S. Open (1960) og The Open Championship (1961 og 1962).

Palmer vant sin første PGA-turnering i 1955. Frem til 1973 innkasserte han 49 nye seirer og ble den første golfspilleren som spilte inn over en million dollar

Artikkelen fortsetter under bildet!



Søndag ettermiddag døde han i Pittsburgh, som følge av komplikasjoner på grunn av hjertetrøbbel. I mars skulle han etter planen ha slått i gang årets Masters-turnering, men han var ikke lenger i god nok fysisk form til at det lot seg gjøre.

«Du har vært et ikon for en hel idrettsverden, for golfverdenen og hver eneste fan der ute. Men du har også vært én som jeg kan kalle en venn! En stor inspirasjon. Jeg vil for alltid være takknemlig for vennskapet vårt og dine gode råd», skriver Pettersen.

Hjemmebane hos Palmer



Pettersen har hatt mye med Palmer å gjøre gjennom hennes hjemmebane, Bay Hill Club & Lodge i Orlando.

Banen eies av Palmer, og er lokalisert bare et steinkast unna hjemmet til Pettersen. I 2004, som 22-åring, bygde hun seg hus ved banen, og siden har dette vært hennes base. I årevis har hun og Palmer trent og oppholdt seg der, side om side.

I 2013 sa hun følgende om forholdet til Palmer, i et intervju med Aftenposten:

– Det har vært flott å bli kjent med Palmer. Ingen ting er som å komme «hjem» og få et klapp på skulderen av ham. Han vet hva det dreier seg om.

Woods-hyllest



Pettersen er bare en av mange golfprofiler som har brukt sosiale medier til å hylle Palmer etter hans bortgang. En av dem var Tiger Woods, som for bare 16 dager siden brukte Twitter til å gratulere Palmer med 87-årsdagen.

I dag gjør Woods som Pettersen, og takker legenden for et langt vennskap og gode råd. Han bor heller ikke langt fra Bay Hill.

«Det er vanskelig å forestille seg golf uten deg, eller at noen har vært viktigere for sporten enn kongen», melder han.