Tutta kan ta sin tredje super-seier i karrieren

Suzann Pettersen (35) har ikke vunnet en eneste turnering på snart to år, men når det gjelder som mest, presterer Norges golf-ess best.

Etter tre runder av årets første major-turnering ligger Tutta nemlig på 2.plass, to slag bak ledende Lexi Thompson fra USA.

Det er bare fem turneringer i løpet av året som har såkalt major-status, og i hele karrieren har Pettersens bare vunnet to ganger; PGA Championship i 2007 og Evian Championship i 2013.

Hvis Suzann Pettersen skulle vinne i California, er det altså veldig stort. Og hun har prestert i alle de tre rundene som har vært til nå: fire under par på den første runden, tre under par på den andre runden og fire under par på den tredje runden.

Lexi Thompson på 1. plass er 13 under par, mens Tutta er 11 under par totalt.

Bak jager en kvartett som alle har ti under par. Det er tre sørkoreanere: Mi Jung Hur, Inbee Park og So Yeon Ryu, samt Minjee Lee fra Australia. Hur gikk best av alle toppspillerne lørdag med minus sju på den runden, altså en 65-runde.

– Formen er stigende, og en major er alltid noe spesielt. Jeg gleder meg, sa Tutta før turneringen.

I 2013 var Suzann Pettersen nær ved å bli verdensener. Siden har hun rast til helt til 21. plass. Og har altså ikke vunnet en eneste turnering på LPGA-touren på nesten to år. Den siste triumfen kom i Manulife LPGA Classic i juni 2015. Det er den eneste seieren siden 2013.

Nok en gang har Tutta byttet ut folk i teamet rundt seg. Spanjolen Jorge Parada er hennes nye svingtrener, og ut fra det som har skjedd i Rancho Mirage hittil denne helgen, så har hun hatt suksess med det.

Resultatene til nå i år har ikke vært så imponerende, men når det stunder til major-turnering, så har Pettersen det med å prestere.

I den tilsvarende turneringen i fjor, ANA Inspiration, ble Tutta nummer ti. Det var hennes beste major-prestasjon i 2016. I British Open klarte hun ikke engang cutten.

Ana Inspiration gikk frem til 2014 under navnet Kraft Nabisco Championship. Med All Nippon Airways som ny hovedsponsor fulgte også en økning i den samlede premiepotten til 2,5 millioner dollar.

Stillingen foran den siste runden:

1. Lexi Thompson, USA - 13.

2. Suzann Pettersen, Norge - 11.

3. Mi Jung Hur, Sør-Korea - 10.

3. Inbee Park, Sør-Korea - 10.

3. So Yeon Ryu, Sør-Korea - 10.

3. Minjee Lee, Australia - 10.