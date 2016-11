Tutta kaller Trump-støtten fillesak

Både norske og utenlandske medier fikk blod på tann da Suzann Pettersen gratulerte Donald Trump med presidentvalget på Twitter. – En fillesak, mener hun selv.

«Hats off for this man, you dit it! Mr. president :) congrats my friend», skrev Pettersen etter at resultatet var klart.

Etter valget: Pettersen hyllet Trump

Kort tid senere fjernet hun innlegget, men en halvtime senere var det tilbake i en noe redigert form.

– Ha ha, mange mener mye om mangt, men å gratulere en man kjenner som tilfeldigvis vant presidentvalget, er i min bok innafor. Jeg gratulerte med seieren, verken mer eller mindre, sier Tutta til NTB.

– Hvorfor valgte du å ta det bort?

– Jeg la det ut og fjernet det igjen fordi jeg tenkte det fort kunne bli mye styr. Men da var det allerede snappet opp av mediene, så jeg la det ut igjen. Det er litt skremmende at det blir så mye skriverier om en slik fillesak, er min mening.

Tutta om vennen Trump: – Han er glad i å «fyre opp»

Venner

Det er ingen hemmelighet at Trump og Pettersen har vært gode venner i en årrekke. Da NTB møtte Trump under British Open på Trump-banen Turnberry for et drøyt år siden, sa han følgende om sin norske venn:

– Jeg har kjent henne i noen år og har sett henne i mange turneringer på mine baner. Det er slik jeg har lært henne å kjenne.

– Hun er en stor spiller, men viktigere – en fantastisk person, sa Trump til NTB den gangen.

Verken Pettersen eller hennes familie har forsøkt å legge skjul på vennskapet, men etter presidentvalget har det fått ekstra stor oppmerksomhet.

Fra 2015: Suzann Pettersen ble vekket av Trump

– Hvis han ender opp i Det hvite hus skal i alle fall jeg dit. Da har jeg en kompis høyt oppe. Jeg har allerede begynt å kalle ham presidenten, sa Tutta for et drøyt år siden da Trump fremdeles kjempet om å bli republikansk kandidat.

Det er også flere innen kvinnegolfen som er svært positive til Trump på grunn av milliardærens bidrag til kvinnegolfen.

Sesongavslutning

Denne uken er Pettersen i aksjon hjemme i Florida. Turneringen er sesongens siste og gir svært gode utbetalinger. Totalt er det rundt 16 millioner kroner i premiepotten. Etter en sterk annenrunde fredag klatret hun til 10.-plass etter halvspilt turnering.

35-åringen står fremdeles uten seier denne sesongen, men etter at hun byttet jernkøller har det gått langt bedre. En sjuende- og en annenplass er fasit etter endringen.

Tjener fett: Tutta har swinget inn 107 millioner kroner

– Det er mange årsaker til at det har gått bedre. Jeg har over tid endre mye med spillet mitt. Jeg har hele tiden følt framgang, og jeg mener spillet blir bedre og bedre for hver dag som går. Det er vanskelig å peke på én enkelt ting som køllene. Det er summen av mange ting.

– Hvordan vil du oppsummere sesongen?

– En vanskelig sesong etter en lengre skadeperiode. Jeg har fått gjort mye riktig etter det. Jeg ser lyst på framtiden, fastslår hun. (©NTB)