Tutta involvert i tårefylt golf-drama: TV-seer påvirket resultatet

Suzann Pettersen (35) ble involvert i et usannsynlig og tårefylt golf-drama da major-turneringen i California ble avsluttet i natt. En epost fra en TV-seer skulle komme til å påvirke resultatet.

Dramaet gjorde at Tutta fikk publikum imot seg, fordi tilskuerne prøvde å heie frem amerikanske Lexi Thompson, som plutselig fikk en straff på fire slag etter hull 12.

– Jeg synes utrolig synd på henne, sa Tutta etterpå.

– Jeg fikk publikum i mot meg fordi alle heiet på Lexi. Men jeg håper de hadde gjort det samme om jeg var i en lignende situasjon.

Den korte historien er at Suzann Pettersen kom på delt 3. plass, mens koreanske So Yeon Riu og Lexi Thompson måtte ha omspill om seieren. De var ett slag bedre enn Tutta.

Raser mot arrangørene

Den lange historien er at det ble en helt vanvittig golfdag for Lexi Thompson (22). Det hele endte med at hun tapte omspillet mot So.

– Det er fantastisk å ha fansen her. Det var synd det som skjedde, jeg gjorde det absolutt ikke med vilje, sa en gråtkvalt Thompson på Viasat-sendingen i natt.

Sosiale medier kokte i natt av mishagsytringer mot kvinnegolf-organisasjonen LPGA etter straffen mot Thompson.

Det som skjedde, var som følger:

Lexi Thompson ledet opprinnelig Ana Inspiration-turneringen etter tre runder. Hun var to slag bedre enn Suzann Pettersen på 2.plass.

Trodde alle. Helt til etter at Thompson og Pettersen i lederballen hadde spilt det 12. hullet på den fjerde runden i natt.

STORSPILTE: Suzann Pettersen slår ut på det tredje hullet i nattens ekstremt dramatiske turnering i California. Tutta kom på delt 3. plass. Foto: Alex Gallardo , AP

Da fikk Lexi Thompson plutselig beskjed om at hun var idømt fire straffeslag! Og dermed var det altså Pettersen som hadde ledet etter tre runder og som lå godt an til å vinne.

– Tuller du med meg?

Men det merkverdige var at Thompson fikk straff for en forseelse hun begikk lørdag, altså omtrent ett døgn tidligere.

– Tuller du med meg, spurte den amerikanske kvinnen da hun ble fortalt det av dommeren.

LPGA-ledelsen la så ut en forklaring på avgjørelsen:

En TV-seer hadde sendt dem en epost der det sto at Lexi Thompson ikke hadde lagt ballen tilbake på riktig sted da hun skulle putte på det 17. hullet lørdag.

Tipset ble gransket av LPGAs dommere, som konkluderte med fire slag i straff; to slag for å ha lagt ballen tilbake på feil sted og to slag for å ha levert inn et feilaktig scorekort på klubbhuset.

Én centimeter feil

TV-bildene viser at Thompson løftet ballen opp og la ned en markør - som de alltid gjør. I det hun plasserer ballen tilbake, legger hun ballen omtrent en centimeter feil. Dette ga altså 2+2 straffeslag.

På sosiale medier var det storm mot LPGA-organisasjonen. Mange mente det var fullstendig vanvittig å la et tips fra en TV-seer avgjøre en av årets viktigste turneringer.

Lexi Thompson brøt ut i gråt etter å ha fått beskjeden, men svarte likevel med å storspille: Hun hadde birdies på hull 13 og hull 15, før hun pådro seg en bogey på hull 16.

– Hva hadde skjedd om TV-seeren hadde oppdaget dette mandag, spurte Viasat-kommentator Fredrik Kracht.

Ny regel fra 2016

Den norske golf-dommeren Jan-Erik Lauré la ut en melding på twitter der han opplyste at Thompson ville ha blitt disket etter reglene som gjaldt før 2016, men at dette nå er forandret og at det altså gir 2 +2 straffeslag.

Vinner So skjønte også lite av det som skjedde:

– Jeg kan ikke tro situasjonen. Det føles rart.

Suzann Pettersen spilte en fantastisk turnering, etter mange skuffelser de siste årene.

Hun gikk første runde fire under, så tre under, fire under og til slutt to under på den fjerde runden. Hun var altså hårfint unna å få kjempe om seieren.

– Klasse fra Lexi

– Jeg fikk høre på neste utslag hva som hadde skjedd, at hun ble idømt fire straffeslag. Jeg syns utrolig synd på henne. Men hun tok det som den karakteren hun er og kjempet seg tilbake med birdies. Det er ren klasse fra Lexi. Vi spilte fantastisk hele dagen, og så får du det slaget i tryne på hull 12, det er ikke lett, sier Tutta i et intervju vist på Viasat.

– Jeg får faktisk gåsehud av å snakke om det, for det viser hvilken karakter hun er. Forhåpentligvis kan hun gå ut og vinne dette nå, for det fortjener hun, sa Pettersen før omspillet.