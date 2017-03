Trekker seg fra storturnering for å være med sin kreftsyke mor

Oppløst i tårer fortalte verdenstoer Jason Day (29) at han trekker seg fra den pågående WGC-turneringen.

– Det er vanskelig å være på golfbanen når jeg vet hva hun skal gjennom, sa Day på onsdagens pressekonferanse ifølge golfweek.com.

Han tok til tårene da han fortalte om sin mamma, Dening Day, som er rammet av lungekreft. Ved nyttår sa legene at hun har 12 måneder igjen å leve, og førstkommende fredag skal hun gjennom en kritisk operasjon i USA. Man håper å få fjernet en svulst som er 3-4 centimeter stor.

Derfor klarer ikke verdenstoeren fra Australia å fokusere på golf og store pengepremier akkurat nå.

TÅREVÅTT: Jason Day trekker seg fra World Golf Championships-Dell Technologies-turneringen i Austin. Foto: Matt Hazlett , AFP

Mistet faren som 12-åring

– Jeg trenger litt tid borte fra golfen for å passe på at alt går bra, dette har vært veldig tøft for meg. Så jeg vil gjøre alt jeg kan for at hun skal ha det bra. Hun er grunnen til at jeg spiller golf. Familie kommer alltid først, sa Day, som mistet sin far til kreften da han bare var 12 år.

– Dette slitt meg ut over en lengre periode. Jeg vet at mamma sier at jeg ikke skal la det gå utover golfen, men det har det gjort, sa Day.

Ingen vet hvor lenge verdenstoeren blir borte fra golfsirkuset. Den pågående World Championships-Dell Technologies-turneringen i Austin fortsetter altså uten australieren. Om to uker starter Masters-turneringen, der er Day en av de store favorittene til å vinne.

