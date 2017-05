Den tidligere verdenseneren i golf, Tiger Woods (41), ser lyst på fremtiden etter sin fjerde ryggoperasjon på syv år.

– Jeg har ikke følt meg så bra på flere år. Jeg har ikke ord for å beskrive hvor godt det føles å slippe smertene, skriver Woods i en blogg.

20. april ble 41-åringen operert i ryggen i et siste forsøk på å bli kvitt smerter i rygg og føtter. Og siden operasjonen var vellykket har Tiger Woods justert sine ambisjoner. Nå handler det ikke bare om å kunne leve et normalt liv og makte å kunne leke med sine barn.

Tar en dag av gangen



– Akkurat nå har jeg fullt fokus på rehabiliteringen, og jeg gjør det legene har bedt meg om. Jeg tar en dag av gangen. Når det er sagt: Jeg vil spille profesjonell golf igjen.

Woods, som står med 14 Major-titler og 79 PGA-triumfer, var ikke like optimistisk da han for snaut to år siden hadde så store smerter at han slet med å komme seg ut av sengen. Krampene i ryggen og nerver som lå i klem plaget ham i hverdagen.

Sett denne? Hodebry for Solbakken før cupfinalen

– Jeg kunne ikke leve med smertene. Vi forsøkte alt for å unngå operasjon, men ingenting virket. Smertene var der hele tiden. Etter å ha snakket med en spesialist og ha vurdert alle mulighetene bestemte jeg meg for å dra til Texas og gjennomføre operasjonen.

Mislykket comeback



Det angrer han ikke på nå. I august håper han å kunne jobbe med swingen igjen.

Woods forsøkte seg med et comeback i januar etter halvannet år uten konkurranse. Det endte dårlig, og han trakk seg fra nye konkurranser i februar. Så kom beskjeden om at han trengte en fjerde operasjon.