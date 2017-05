Tiger satt og sov bak rattet

Tiger Woods (41) hadde ikke alkohol i kroppen da han ble arrestert av politiet mistenkt for å ha kjørt bil i «påvirket tilstand» natt til mandag i nærheten av sitt hjem i Florida.

SMERTESTILLENDE: Politirapporten viser at Tiger Woods var under påvirkning av smertestillende medikamenter da han ble arrestert mandag morgen i Florida. Foto: , AP

Det skriver flere amerikanske medier tirsdag ettermiddag norsk tid. De støtter seg til politiet i Palm Beach sin rapport fra hendelsen og arrestasjonen av den tidligere suverene verdenseneren i golf.

På tomgang



De umiddelbare rapportene etter arrestasjonen gikk ut på at politiet skal ha hatt mistanke om at Tiger Woods hadde kjørt bil under påvirkning av alkohol. Med andre ord «fyllekjøring».

Tiger Woods satt og sov bak rattet i sin Mercedes fra 2015 da politiet nærmet seg bilen hans, ifølge politiets rapport som nå er offentliggjort.

Bilen gikk på tomgang. Et blinklys og bremselysene skal ha vært aktivert. Ifølge politiets rapport var det seks vitner til arrestasjonen, og Tiger Woods skal ha vært så samarbeidsvillig «som mulig».

Leste du denne? Tiger Woods: Jeg forventer mer av meg selv

Puste og urinprøve



Han skal imidlertid hatt problemer med å snakke tydelig.

I politiets rapport i feltet «tale»: Slowly, sluggish, very slurred.

Han strevde også med å gjennomføre «visse oppgaver» i veikanten. I tillegg hevder politiet at han endret sin forklaring med hensyn til hvor han var på vei, og hvor han kom fra, skriver blant andre ESPN.

IKKE ALKOHOL: Tiger Woods slik han så ut da politiet tok bilde av ham i forbindelse med arrestasjonen. Foto: , AP

Tiger Woods gikk med på å avlegge pusteprøve og urinprøve. Han «blåste» 0.00. Det vil si at han ikke var påvirket av alkohol. Derimot skal Tiger Woods, som nylig har gjennomgått ryggoperasjon nummer fire siden mars 2014, ha fortalt at han hadde tatt flere reseptbelagte, inkludert «to smertestillende».

Uventet reaksjon



Tiger Woods satt bak lås og slå i cirka fire timer mandag morgen lokal tid. Løslatelsen rett før klokken 11.00 skjedde uten krav om kausjon. Han er pålagt å møte til rettslig avhør hos myndighetene i Palm Beach 5. juli.

Mandag kveld publiserte Tiger Woods en erklæring der han hevdet at alkohol ikke var «en faktor» i forbindelse med arrestasjonen.

Woods, som har vunnet 14 majorturneringer, mener at en uventet reaksjon fra inntak av reseptbelagte medisiner er årsaken til det som skjedde. I politiets rapport fremkommer det at han blant annet har inntatt Vicodin, et kjent smertestillende preparat i USA.