Tiger har lagt seg inn på klinikk

Tiger Woods (41) har lagt seg inn på en klinikk for å få hjelp til å kontrollere sin bruk av smertestillende midler.

Det forteller en representant for Tiger Woods managementfirma, Excel Sports Management, til nyhetsbyrået AP.

Mark Steinberg sier at han ikke kan røpe hvor behandlingsstedet er. Han vil heller ikke si noe om hvor lenge Tiger Woods har planlagt å skulle oppholde seg ved klinikken. Steinberg sier imidlertid at golflegenden kun er opptatt av én ting, og det er å få en sunn livsstil - fremfor å spille golf igjen.

– Tiger har slitt med så mye fysisk smerte, og det har medført søvnløshet og problemer. Dette har pågått i lengre tid, sier Mark Steinberg.

Mandag kveld amerikansk tid publiserte Woods en melding på Twitter om at han fikk profesjonell hjelp med tanke på sin bruk av medisiner, og hvordan han kan få bukt med smerter og søvnproblemer.

Mark Steinberg i Tiger Woods management sier at han er stolt over at Tiger Woods har søkt hjelp, og at arrestasjonen 29. mai fikk ham «til å våkne».

– Tiger har prøvd finne ut hvordan han skal leve, og hvordan han skal få et liv. Han er der han er akkurat nå. Jeg er glad over at han tar et ansvar for det, sier Mark Steinberg ifølge flere amerikanske nettsteder.

Tiger Woods satt og sov bak rattet i bilen sin da politiet stoppet ved den en tidlig morgen i nærheten av Tiger Woods' hjem i Florida.

Politiet mistenkte ham for fyllekjøring. Han ble siktet for å ha kjørt «i påvirket tilstand».

Men selv om hans fysiske tilstand åpenbart var sjaber, viste ikke pusteprøven han måtte avgi spor av alkohol. Tiger Woods hevdet at en «reaksjon» på bruk av reseptbelagt medisin var grunnen til at han ble arrestert.

Tiger Woods ble opprinnelig innkalt til en rettslig høring 5. juli etter arrestasjonen i slutten av mai. Den er utsatt til 9. august.

Ifølge Mark Steinberg i Tiger Woods management har utsettelsen ingenting å gjøre med at den tidligere suverene verdenseneren nå får behandling for sin bruk av smertestillende midler ved en avvenningsklinikk.