Tiger arrestert for fyllekjøring

Tiger Woods (41) skal ifølge en rekke amerikanske nyhetskilder ha blitt arrestert for å ha kjørt bil i alkoholpåvirket tilstand i Florida natt til mandag.

USA Today, ABC News og nettstedet for kjendisnyheter, TMZ, er blant nyhetsstedene som hevder at den tidligere suverene verdenseneren i golf ble arrestert av politiet i Jupiter i Florida mandag morgen lokal tid.

Ifølge CBS skal Tiger være bosatt i Jupiter.

TATT AV POLITIET: Dette bildet er tatt av sheriffens kontor i Palm Beach og viser Tiger Woods etter arrestasjonen mandag morgen lokal tid i Florida. Foto: , AP

Nyhetsstedene viser til offentlige arrestlogger.

I disse står det at Tiger Woods ble stoppet, mistenkt for å kjøre i bil i påvirket tilstand. Han skal angivelig ha vært påvirket av alkohol. USA Today skriver at Tiger Woods ble løslatt fra arresten i morges klokken 10.50 lokal tid. Det vil si nå i ettermiddag norsk tid.

For en uke siden skrev han på sin egen hjemmeside at han er innstilt på å komme tilbake på golfbanen, selv om han har slitt med ryggproblemer. Tiger Woods, som har vunnet 14 såkalt majorturneriger i karrieren, spilte siste gang 3. februar. Det var i Dubai. Han trakk seg etter å ha gått første runde på 73 slag.

Bildet av Tiger Woods er tatt at The Palm Beach County Sheriff's Office og distribuert til nyhetsbyrået AP.

Talsperson Kristin Rightler ved det lokale politiet i Jupiter bekrefter overfor CNN at golflegenden ble arrestert «rundt klokken tre» mandag morgen, mistenkt for å ha kjørt i påvirket tilstand.

Arrestasjonen blir også bekreftet på politiets hjemmeside.