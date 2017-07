Skandale i golf-NM: Vinneren fratas seieren etter feil i turneringsoppsettet

Daniel Øverås ble fratatt seieren i golf-NM mandag. Nå må turneringen spilles på nytt.

Øverås trodde han hadde vunnet NM, men ble fratatt tittelen like etter. Årsaken var en feil med turneringsoppsettet fra arrangøren, skriver NRK.

– Det var veldig tøft å få den beskjeden. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle si. Det var utrolig tungt, sier Daniel Øverås (21) til statskanalen.

Underveis i turneringen Drammen skal det ha oppstått problemer med rangering og simulering av puljespillet, noe som førte til kluss i turneringsoppsettet, ifølge nettstedet norskgolf.no.

Beklagelse



Norsk golfforbund beklager i et skriv på norskgolf.no.

«Norgesmesterskapet i matchspill ble i år spilt et nytt format med 9-hullmatcher og innledende puljespill. Det resulterte i delte plasseringer i flere puljer. Til tross for simulering av ulike resultater ser NGF at enkelte utøvere dessverre ble rangert feil, noe som medførte at tre utøvere i herreklassen feilaktig ble satt inn i A-sluttspillet på bekostning av tre utøvere som måtte spille B-sluttspill.»

Nå inviterer Golfforbundet de 16 utøverne som skulle vært i A-sluttspillet til nytt sluttspill i Drammen 24. juli.

– Uheldig



Tor-Anders Hanssen, generalsekretær i Norges Golfforbund, beklager.

– En veldig uheldig situasjon som vi ikke kan annet enn å beklage. Jeg har stor forståelse for at mange er skuffet, men når situasjonen først er som den er, finner vi det mest rettferdig å spille sluttspillet på nytt, sier Tor-Anders Hanssen, generalsekretær i Norges Golfforbund.

Mandagens vinner Øverås sier han er usikker på om han stiller opp på nytt. Tina Mazarino vant kvinneklassen i matchspill.