Europas golfstjerner Sergio Garcia og Rory McIlroy snakker ut om alle ukvemsordene fra amerikanske fans langs fairwayen og foran puttene før prestisjeturneringen Ryder Cup - Europa mot USA - skal avgjøres søndag kveld norsk tid.

Ryder Cups siste spilledag, søndag (norske tider) - 12 singelkamper. 18.04 :Patrick Reed–Rory McIlroy. 18.15: Jordan Spieth–Henrik Stenson. 18.26: JB Holmes–Thomas Pieters. 18.37: Rickie Fowler–Justin Rose. 18.48: Jimmy Walker–Rafa Cabrera Bello. 18.59: Phil Mickelson–Sergio Garcia. 19.10: Ryan Moore–Lee Westwood. 19.21: Brandt Snedeker–Andy Sullivan. 19.32: Dustin Johnson–Chris Wood. 19.43: Brooks Koepka–Danny Willett. 19.54: Matt Kuchar–Martin Kaymer. 20.05: Zach Johnson–Matthew Fitzpatrick. # USA leder 9,5-6,5 # Europa må vinne åtte av kampene for å vinne og 7,5 for å beholde Ryder Cup-trofeet Kilde: Aftonbladet

– Den har vært ganske dårlig, sier spanske Sergio Garcia om atmosfæren og oppførselen blant publikum som holder med hjemmelaget USA på banen Hazeltine i Chaska i Minnesota.

Garcia tilføyer at han er skamfull på vegne av kjæresten sin, amerikanske Angela Akins. Hun er reporter for TV-kanalen Golf Channel.

Over grensen



– Jeg vet hvor vondt hun har det når hun hører alt det som blir ropt mot oss. Men det er som det er; så enkelt er det, sier Garcia (36) ifølge Independent.

En publikummer skal ha ropt «Sergio, you suck» mens Garcia spilte såkalt fourballs under turneringens innledning. Da mente USAs visekaptein Tom Lehman det var på tide å be USA-fansen om å moderere kraftsalvene. Det gjorde Lehman, men det lot ikke til å hjelpe stort.

Garcia er nemlig ikke alene om å beklage seg over mishagsytringene fra en liten, men høylytt del av golftilhengerne som følger den 41. utgaven av Ryder Cup.

Rory McIllroy (27) fra Nord-Irland, som er ranket som nummer tre i verden, mener at «noen grenser» er overtrådt.

– Jeg har tatt meg nær av det et par ganger som jeg antakelig ikke skulle ha gjort det. Noe sa nedsettende ting som jeg syntes var å gå for langt, sier Rory McIlroy.

– Det er synd at de ikke kan la være og at en del må holde på hele tiden, selv om jeg ikke føler at det forstyrrer veldig mye. Men ved enkelte tilfeller, da jeg måtte gå tilbake fra putten på 11. hull, kjente jeg at det gjorde det, sier svenskenes Ryder Cup-stjerne Henrik Stenson - ranket som nummer fem i verden - ifølge Aftonbladet.

– Suck a...



Etter at Sergio Garcia hadde fått det ene og det andre slengt etter seg, ble det skreket følgende fra sidelinjen da McIlroy var på vei til å legge ballen til rette på åttende utslag:

VINNER: Europas Rory McIlroy har åpenbart ikke latt seg påvirke av ubehagelige tilrop fra publikum i Minnesota. Men han kan ikke tape singelkampen mot Patrick Reed som starter klokken 18.04 søndag. Foto: Timothy A. Clary , AFP

«Suck a dick Rory», hvilket ikke trenger en oversettelse.

Rory McIlroy skal ha «konfrontert» personen bak ordene, før han ba en sikkerhetsvakt fjerne ham fra de sportslige kamphandlingene. Hvor vidt de er påvirket av de utenomsportslige, er ikke lett å si.

– Det er vanskelige omgivelser for oss å spille i. Men det er som ventet. Det er samme sak for de amerikanske guttene når de kommer til Europa. Du er nødt til å holde konsentrasjonen der ute, sier Rory McIlroy.

Han mener de - europeerne altså - har spilt bedre og bedre i takt med styrken i tilropene. McIlroy har virkelig latt seg oppildne av skittkastingen, i positiv forstand.

Spieth aktiv



– Hvis du tar en kikk på hvordan Rory har opptrådt, tviler jeg på om det har gått inn på ham. Det har faktisk inspirert ham. Han har spilt fantastisk, sier Europas kaptein Darren Clarke.

Sannheten er imidlertid at USA leder med god margin foran siste spilledag.

Amerikanernes Jordan Spieth har vært den som mest aktivt, blant USAs spillere, har forsøkt å roe gemyttene blant egne fans.

– Vi har bare ønsket at alle skal få anledning til spille sitt spill (uten forstyrrelser). Det har vært tilfeller da det har stilnet, og så har det vært en fan eller to som kanskje har ropt mot én spiller, sier Spieth diplomatisk.