Se - her er Tigers julehilsen

Slik har du antakelig ikke sett Tiger Woods (40) før; som julenisse med grått skjegg og i bar overkropp - til glede for barna og mishag blant nettrollene der ute.

– Juletradisjon som barna mine elsker. Mac Daddy Santa er tilbake! - TW

Det er meldingen Tiger Woods, en gang verdens desidert beste golfspiller, la ut på mikrobloggen Twitter natt til lille julaften. Responsen lot ikke vente på seg, hverken i form av såkalte likes eller en type avhandlinger på forskjellige nettsteder.

Ikke minst lagde Tigers uortodokse julehilsen liv i leiren hos nettrollene.

– Hallo, vi har alle våre juletradisjoner, ikke sant? skriver spaltisten Pete Grathoff i The Kansas City Star.

Før han fortsetter: Noen liker å synge julesanger. Andre liker en opplesing av «The Night Before Christmas» av et kjært familiemedlem. Kanskje er det å åpne én presang på julekvelden (en lite tradisjonsavvik her).

GAMLE VENNER: Suzann Pettersen og Tiger Woods for drøyt fem år siden. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Og så er det Tiger Woods, som liker å dele et bilde av seg uten skjorte som «Mac Daddy Santa», skriver Grathoff.

Spaltisten mener Tigers julefoto er det mest populære siden TV-serien Seinfelds Elaine sendte ut julefotos. Tiger Woods bilde og tekst på Twitter ble «likt» av nærmere 30.000 allerede morgenen etter at det var publisert, i tillegg kom 20.000 retweets.

Men så kom alle som ville være morsomme på Tiger Woods bekostning, omtrent samtidig som han lille julaften hadde avtalt et slag golf med USAs påtroppende president, Donald Trump.