Politiet frigir video av pågripelsen av Tiger Woods

Politiet i Florida har frigitt en video som viser en sjanglende golfstjerne etter pågripelsen.

Natt til mandag lokal tid ble Tiger Woods pågrepet av politiet i Jupiter i den amerikanske delstaten Florida, mistenkt for kjøring i påvirket tilstand. Ifølge CBS oppdaget politibetjenter bilen hans i veikanten, og Woods ble funnet sovende i førersetet. Bilen hadde skader på førersiden.

Politiet i Florida har nå frigitt en video som viser pågripelsen Woods.

Opptaket viser at politibetjenten på stedet ber ham om å gå på en bred, rett veimerking. Woods begynner først å knyte lissene på skoen sin, noe han bruker en stund på å gjøre. En lett sjanglende Woods klarer ikke å gå stødig på den hvite linjen.

På et tidspunkt spør Woods: «Hva er det vi driver med?»

CBS melder at golfstjernen blåste 0,0 på to alkoholtester på stedet.

TATT AV POLITIET: Dette bildet er tatt av sheriffens kontor i Palm Beach og viser Tiger Woods etter arrestasjonen. Foto: Reuters

Les også: Golflegende støtter Woods

Forvirret



Woods har på seg shorts, en lys genser og svart caps. På opptaket framstår han som forvirret. På spørsmål om han vet hvor han er på vei, svarer han nei.

Politbetjenten ber ham på et tidspunkt om å følge et rødt lys med øynene.

– Du ser ikke engang på lyset, sier politibetjenten.

Woods svarer at han gjør det, men snøvler med ordene.

Les også: Tigers kone snakker ut om skilsmissen

I opptaket benekter Woods at han har drukket alkohol, men vedgår at han har tatt medisiner. Politibetjenten spør hva slags medisiner han har tatt, men lyden er tatt bort når Woods svarer.

Rundt 24 minutter ut i videoen blir Woods påsatt håndjern.

Tiger tidligere denne uken: Ser lyst på fremtiden etter ryggoperasjon nummer fire

Mener han ikke fyllekjørte



– Jeg vil at publikum skal vite at alkohol ikke var involvert. Det som skjedde var en uventet reaksjon på foreskrevne medisiner. Jeg kan ikke forstå at blandingen av medisiner hadde påvirket meg så sterkt, sa Woods i en uttalelse til USA Today tidligere denne uken.

I uttalelsen skriver han videre at han «forstår alvorligheten», og sier han «tar fullt ansvar for mine handlinger».

– Jeg ønsker å beklage av hele mitt hjerte til familien min, venner og fans. Jeg forventer også mer av meg selv. Jeg vil gjøre alt i min makt for å forsikre at dette ikke skjer igjen.

Pågripelsen skjedde bare en uke etter at den tidligere suverene golfstjernen skrev på hjemmesiden sin at han er innstilt på å komme tilbake på golfbanen.